Clientes de shopping levam seus pets para tirar fotos com o Papai Noel

Até o dia 24 de dezembro, quem tem um animal de estimação e quer tirar foto do pet com o Papai Noel tem a chance de realizar o sonho de eternizar o momento com o bom velhinho. O Shopping Campo Grande, que agora é pet friendly, trouxe essa oportunidade aos campo-grandenses. Depois do Natal, o passeio com os pets continua liberado no centro de compras.

Lairton de Oliveira e Edilson Torales comemoram por poder levar Scott, um cão da raça lhasa apso, junto com eles quando vão ao Shopping. “É uma ótima ideia, agora podemos vir ao Shopping sem precisar deixar o Scott em casa”, afirma Lairton. Laudirene Carrilho, quando soube da novidade, aproveitou para trazer Bella, uma cachorrinha também da raça lhasa apso. Para ela, essa é uma ótima iniciativa do Shopping para quem tem seu animalzinho de estimação. “Ter uma foto da Bella com o Papai Noel vai ser a maior felicidade”, comemora.

Já Tainara Rodrigues, dona de Charlote, uma bulldog francesa, acredita que além de aumentar a opção de lugares para ir com o pet, a presença dos animais no ambiente ainda deixa o lugar mais agradável. “As pessoas ficam mais contentes, algumas param para olhar e conversar. Achei muito legal”, avalia.

Lairton de Oliveira e Edilson Torales comemoram por poder levar Scott, um cão da raça lhasa apso, junto com eles quando vão ao Shopping Lairton de Oliveira e Edilson Torales comemoram por poder levar Scott, um cão da raça lhasa apso, junto com eles quando vão ao Shopping

A poltrona do Papai Noel e a poltrona do pet são patrocinadas pela Vavi Pet Shop. De acordo com Lucimara Fernandes, proprietária e médica veterinária da Vavi, essa foi uma forma de apoiar o shopping para a entrada dos animais, assessorando as pessoas que trazem seus animais para visitar o shopping e explicando para os clientes como é que funciona. “Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de trazer o pet, por não saber como funciona”, explica. Na poltrona do Papai Noel, a Vavi fica responsável pela poltrona do pet, fazendo toda a parte de colocar roupinha e gorrinho nos cães.

O Papai Noel e o trono dos pets ficam no shopping até o dia 24 de dezembro, mas os animaizinhos podem continuar a frequentar o shopping normalmente. Saquinhos “cata caca” podem ser retirados gratuitamente nas principais entradas do centro de compras, no SAC e no espaço da Vavi Pet Shop, atrás do trono do Noel.

Veja Também

Comentários