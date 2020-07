Claudia Raia contará detalhes sobre casamento com Alexandre Frota em biografia

"Foi uma atração à parte", comentou Claudia Raia - (Foto: Reprodução)

Em 1986, Claudia Raia e Alexandre Frota faziam par romântico em novelas da Globo, mas se apaixonaram na vida real e decidiram se casar. Porém, o casamento, por causa do assédio dos populares na época, teve diversos episódios pitorescos. Fãs roubaram o sapato dela e cortaram o véu na igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Na lua de mel, o casal ficou em quartos separados após uma briga. E esse episódio será narrado pela própria atriz em sua biografia, que será lançada em outubro, no formato online.

"Foi uma atração à parte", comentou Claudia Raia durante "live" realizada pelo Canal Brasil, no Instagram, nesta quarta-feira, 15.

A atriz, inicialmente, não queria contar detalhes da vida pessoal. "Resisti muito, achava que ainda era cedo para contar minha história. Vivi tantas coisas que não parece que foram só 53, mas 80 anos de vida. Digo que a biografia será sobre meu primeiro ato. O segundo eu escrevo quando chegar aos 80".

Claudia Raia procurou uma mulher para escrever sua biografia. Após sondar Fernanda Torres, que não teria tempo para escrever agora, cogitou Fernanda Young, que morreu uma semana antes do encontro delas. Por fim, a jornalista Rosana Hermann ficou com a missão. "Ela é tão parecida comigo que você jura que sou eu escrevendo", afirma. Claudia e Rosana ficaram dois anos e meio conversando para escrever o livro, que ainda não tem nome oficial.