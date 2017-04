Clássicos Cinemark voltam à programação com a exibição de ‘E o Vento Levou’ e ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’

As sessões serão únicas e acontecem nas últimas terças-feiras do mês / Divulgação

Os Clássicos Cinemark estão de volta à programação da Rede Cinemark no Brasil. Depois de 12 temporadas de sucesso nos últimos quatro anos, o projeto abre sua 13ª edição neste mês de abril com uma novidade: os filmes que marcaram época terão exibição única na última terça-feira dos próximos três meses. Já no próximo dia 25 é a vez do drama “E o Vento Levou” (1939), vencedor de oito estatuetas do Oscar em 1940, incluindo a de Melhor Filme e a de Melhor Diretor.

Para os amantes de ficção cientifica, o filme em cartaz no mês de maio é “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968), dirigido por Stanley Kubrick e vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Especiais em 1969. Junho traz uma programação especial para as crianças de todas as idades, o musical infantil “O Mágico de Oz” (1939), de Victor Fleming.

“O Clássicos Cinemark virou tradição. A receptividade do público é tão positiva que desde o começo do ano tivemos clientes buscando informações sobre as novas temporadas. São quatro anos de um projeto que se tornou referência para diferentes grupos. A oportunidade de assistir ao seu filme favorito, novamente e na tela do cinema, é uma experiência única”, ressalta Bettina Boklis, diretora de marketing da Cinemark.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou na bilheteria dos cinemas participantes. Os valores variam de R$ 4 a R$ 16. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no preço da entrada.

Sobre os clássicos:

25 de abril

“E o Vento Levou” (240 minutos), de Victor Fleming

Como plano de fundo a Guerra Civil Americana, o filme trata da complicada vida de Scarlet O’Hara (Vivien Leigh), seus amores e desilusões. Já desacreditada no amor,surge em sua vida Rett Butler (Clark Gable), um vivido aventureiro, que a prova o contrário. O clássico filme americano é marcado por uma relação de amor e ódio em meio a conflitos.

30 de maio

“2001: Uma Odisseia no Espaço” (161 minutos), de Stanley Kubrick

Inspirado no conto de ficção cientifica de Arthur C. Clark, o longa trata do conflito entre o homem e a máquina. Desde a pré-história, um bloco de pedra fornece informações sobre o passado e o futuro. Milhões de anos depois, uma equipe de astronautas liderados pelo Dr. Dave Bowman são enviados a uma aventura em Júpiter com o objetivo de investigar o monólito misterioso.

27 de junho

“Mágico de Oz” (112 minutos), de Victor Fleming

Dorothy (Judy Garland) mora em uma humilde fazenda com seus tios no Kansas. Certa noite, um ciclone passa pela região e carrega a jovem e seu cachorro Totó para a terra mágica de Oz. Para voltar para a casa, Dorothy precisará encontrar o Poderoso Mago Oz na Cidade das Esmeraldas. Nessa aventura, ela conhece um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem.

Serviço – Clássicos Cinemark:

Horário: 19h30

Preço: Variam de R$ 4 a R$ 16

Confira no site da Cinemark os valores em cada complexo.

