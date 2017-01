Circuito de férias agita centro de compras em janeiro

Cama elástica, passeio em locomotiva, pelúcias motorizadas ou em miniaturas de carros, jogos eletrônicos, e o sempre bem-vindo cinema são opções de lazer para essas férias no Shopping Campo Grande. As atrações fazem parte do Circuito de Férias, com opções para os clientes aproveitarem bem seu tempo de lazer com toda a família durante todo o período.



A diversão começa já na Praça Central do estabelecimento. O Arena Jump, maior parque de cama elástica do Estado, é atração para adultos e crianças. Durante o período de férias, o ingresso terá 30% de desconto para quem quiser se divertir às terças-feiras, das 12 às 16h, ficando durante a promoção R$ 14 por 15 minutos ou R$ 21 por 30 minutos. Para crianças de até 6 anos, a presença de um adulto responsável no espaço é obrigatória. O parque estará em funcionamento a partir da quinta-feira, dia 12/01. Fora desse dia e horário, o valor é de R$ 20 por 15 minutos ou R$ 30 por 30 minutos e R$ 5 a cada 10 minutos adicionais.

O Trenzinho Elétrico, uma divertida locomotiva que realiza um passeio pelo segundo piso do Shopping permanece durante as férias da criançada e teve o valor do ingresso reduzido de segunda a quinta-feira: R$ 13 por volta para cada criança ou R$ 25 se forem duas crianças ou duas voltas para a mesma criança. A estação e a bilheteria estão localizadas no corredor da expansão do Shopping, em frente à loja Camicado.



O Kids Safari oferece passeios em pelúcias motorizadas para quem quiser andar pelo segundo piso sobre réplicas de animais, como cavalo, urso amarelo, tigre, entre outros, que alcançam velocidade entre 3km/h e 5km/h, suportando peso de até 180 kg. O valor da ficha para o passeio é R$ 17. Se o cliente comprar duas fichas, o valor fica em R$ 30.



Os Mini Cars, que oferecem aluguel de carros em miniatura, também estão no Circuito de Férias. Para o passeio nas miniaturas pela área de expansão, de segunda a quinta-feira, o cliente paga pelo aluguel de 15 minutos e ganha mais 5 minutos.



Outra opção que não pode ficar de fora nessas férias é a Playland, com brinquedos para todas as idades, além de games que agradam crianças e adultos. Durante as férias, você tem o dobro de créditos: comprando créditos a partir de R$ 40 você ganha mais R$ 40* para se divertir. O bônus somente não é válido para máquinas que liberam tickets e brindes. Mais informações sobre as atrações oferecidas no local podem ser obtidas pelo site www.playland.com.br.

Quem não dispensa uma sessão de cinema também pode aproveitar os descontos do Circuito de Férias. De segunda a sexta-feira, a sessão das 14h de filmes 2D sai por R$ 4 – meia entrada e R$ 8 – inteira. A programação completa, com lista de filmes em cartaz, horários de exibição e demais valores, está disponível no site www.cinemark.com.br.



E para quem está em busca de adrenalina, um simulador de montanha-russa com realidade virtual, está instalado no segundo piso. A sensação é de estar em um carrinho de montanha russa a mais de 100km/h. Os óculos permitem ver todos os detalhes em 360º, em diferentes cenários escolhidos pelo usuário, que vão de nevascas a montanhas tropicais e praias, além das opções de guerras e ficção científica.



Obs: As promoções estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.?



Veja Também

Comentários