Circo do Mato busca apoio para participação em festival internacional de teatro na Argentina

O Circo do Mato grupo de Artes Cênicas, de Campo Grande, busca apoio para participar do Festival Ventana Internacional de Artes Escénicas que acontece em Mendoza / Argentina. O evento acontecerá entre os dias 2 e 8 de outubro próximo.



A proposta recebida inclui a participação do grupo e do diretor em uma série de atividades conjuntas, como o envolvimento de Breno Moroni e o grupo em uma palestra sobre "Novo Circo".



O Circo do Mato atua formalmente em Campo Grande desde 2004 e é um dos poucos grupos do Estado que já participou de festivais em outros países; já levou seus trabalhos para Peru, Argentina, Colômbia, Equador, Bolívia e Paraguai, além de outros no Brasil.



“O grupo recebe convites internacionais todo ano, porém por razões financeiras, nem sempre é possível participar, o que é lamentável, visto que esta é uma forma de levarmos o nome da cidade, estado e país para outros países e fazermos um importante intercâmbio cultural. Sempre que viajamos para fora do país, levamos material de outros grupos e artistas para serem distribuídos por lá, com a intenção de divulgar nossa cultura e promover, mesmo que minimamente, a arte produzida em Mato Grosso do Sul e também de outros locais do país”, diz Laila Pulchério, produtora executiva do grupo.



O espetáculo “Os Corcundas” foi montado pelo seu autor/diretor na Europa em 2007 onde circulou por alguns países como Portugal e Itália; em 2011 Breno veio a Campo Grande participar da III Pantalhaços – Mostra de Palhaços do Pantanal à convite do Circo do Mato e Flor e Espinho Teatro, produtores da Mostra; foi quando Breno fez o convite ao grupo para a montagem do espetáculo. De lá para cá, “Os Corcundas” já circulou por vários municípios de Mato Grosso do Sul, foi apresentado em vários Festivais Nacionais e Internacionais na Colômbia, Bolívia, Argentina e no Brasil, participou de festivais ainda no Rio de Janeiro e Goiás.

Os Corcundas - Goiânia GO 2014 - foto Laila Pulchério

O Corcunda Dão - Rio Negro COLÔMBIA 2012 - foto Laila Pulchério

Os Corcundas - Campo Grande MS 2017 - Foto Larissa Pulchério



A intenção deste apelo, é conseguir 4 passagens aéreas para o grupo não perder mais esta oportunidade de intercâmbio cultural tão importante.



Os Corcundas é uma peça de teatro medieval encenada pelos atores Luciana Kreutzer e Mauro Guimarães. Uma pantomima que conta a saga de dois corcundas errantes: ele, o Corcunda, simpático, feio e puro! Como um cão, tenta ser amigo, mas, tem medo dos homens! Ela, a Corcunda, é feia e brincalhona. Esperta como um macaco, não percebe a opinião ou lógica das pessoas. Depois de caminharem pelo mundo, sem nada para vender ou comprar, são arrebatados por um amor sincero, avassalador, verdadeiro, engraçado e puro. Um espetáculo que diverte e emociona!



Críticas

“O espetáculo poderia resvalar para uma mensagem politicamente correta ou pedagogizante do respeito da diferença, tão comum quando os artistas querem educar seu público, mas não é isto que ocorre. Ao contrário, com a força transgressora do bufão e do teatro o espetáculo Os Corcundas vai além. Promove o encontro com as diferenças, a resignificação da morte, do sexo, da pobreza. Temas, ainda tabus no teatro, mas que o espetáculo aborda com uma qualidade impar.” trecho da crítica de *Narciso Telles por ocasião Do 5º FESTCAMP.

