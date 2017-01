CineMaterna de janeiro exibe a comédia “Minha Mãe é Uma Peça 2”

A sessão CineMaterna é uma oportunidade para que as mães no pós-parto possam ir ao cinema junto com seus bebês. Para isso, uma sala é preparada especialmente para recebê-los / Divulgação/Assessoria

O CineMaterna promove sessões especiais de cinema para as mamães com bebês de até 18 meses, em uma parceria entre o Shopping Campo Grande, Cinemark e a ONG CineMaterna. A cada mês, um filme é escolhido pelas mães em votação no site www.cinematerna.org.br. Para o mês de janeiro, o filme escolhido é a comédia nacional “Minha Mãe é Uma Peça 2”. A sessão acontece na próxima terça-feira, dia 17, às 11h30.

A sessão CineMaterna é uma oportunidade para que as mães no pós-parto possam ir ao cinema junto com seus bebês. Para isso, uma sala é preparada especialmente para recebê-los. Entre os confortos e facilidades, estão trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente –, ar condicionado com temperatura suave, som do filme mais baixo e iluminação leve, além de um tapete especial para os nenéns que andam e engatinham. Logo na entrada, um ‘estacionamento’ está preparado para acomodar os carrinhos de bebê. Mães voluntárias estarão presentes na sala, dispostas a ajudar.

O CineMaterna tem patrocínio do Shopping Campo Grande e da Natura Mamãe e Bebê.

Sobre o filme:

Dona Hermínia (Paulo Gustavo) está de volta, desta vez rica, pois passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. Porém, a personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) resolvem criar asas e sair de casa. Para balancear, Garib (Bruno Bebianno), o primogênito, chega com o neto. E ela também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena (Patricya Travassos), a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York.

Sobre o CineMaterna:

O CineMaterna nasceu em 2008, quando um grupo de mulheres se reuniu e partiu para o cinema mais próximo com seus bebês “a tira colo”. Assim surgiu a iniciativa que promove sessões de cinema especialmente dedicadas às mães que têm filhos de até 18 meses e queiram recomeçar a rotina de passeios, mas sem precisar deixar os bebês aos cuidados de terceiros.

As mães podem se cadastrar e votar nos filmes que querem assistir, bem como ter mais informações pelo site http://www.cinematerna.org.br, onde estão disponíveis galeria de fotos, depoimentos e a programação de filmes para o mês.

Serviço:

Sessão CineMaterna

Data: 17 de janeiro (terça-feira)

Horário: 11h30

Local: Cinemark – Shopping Campo Grande

Filme: Minha Mãe é Uma Peça 2

Veja Também

Comentários