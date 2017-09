Cinemark promoverá sessões exclusivas de 'It A Coisa' um dia antes da estreia

Depois do sucesso nos anos de 1990, a obra literária de Stephen King volta aos cinemas. A Rede Cinemark já deu início à pré-venda de ingressos para a nova adaptação de “It – A Coisa” (Warner Bros), dirigido pelo cineasta Andrés Muschietti e que estreia em 7 de setembro. No dia anterior, a Rede promoverá sessões exclusivas do filme a partir das 20h. Cada complexo participante exibirá em um horário diferente. Confira no site da Rede (www.cinemark.com.br) a programação em cada cinema.

As entradas já podem ser adquiridas no site da Cinemark e nos 82 cinemas da Rede no Brasil, pelos valores regulares de bilheteria.

Sobre o filme:

Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o autointitulado "Losers Club" - o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do "Losers Club" acabam ficando facea face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.

Serviço – Pré-venda ‘It: A Coisa’

Estreia do filme: 7 de setembro

Classificação indicativa: 16 anos

Duração:134 minutos

Confira os dias e horários no site da Cinemark - www.cinemark.com.br

