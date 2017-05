Cinemark marca o retorno de ‘Alien’ aos cinemas com exibição exclusiva do primeiro filme da série, de 1979

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) para o clássico de 1979 e podem ser adquiridos por meio do site da Rede (www.cinemark.com.br ) ou na bilheteria dos complexos participantes / Divulgação

A Cinemark preparou uma programação especial para os fãs de ficção cientifica neste mês de maio. Para marcar a volta aos cinemas de Ridley Scott com a franquia “Alien”, a Rede realiza a “Maratona Alien” na quarta-feira, dia 10. Será exibida a versão do diretor do clássico de 1979 “Alien: O Oitavo Passageiro”, remasterizado em 4K, seguido da pré-estreia da nova produção de Scott: “Alien: Covenant” (Fox Film).

A maratona começa às 18h nas seguintes cidades: Belo Horizonte (Pátio Savassi); Brasília (Pier 21); Campo Grande; Natal (Midway Mall); Niterói (Plaza Shopping);Curitiba (Mueller); Campinas; Goiânia (Flamboyant); Porto Alegre (Barra Sul); Recife (Riomar); Rio de Janeiro (Downtown e Botafogo); Salvador; São Paulo (Center Norte, Cidade São Paulo, Eldorado, Metro Tatuapé, Santa Cruz, Market Place); São Caetano; Vitória; e Londrina.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) para o clássico de 1979 e podem ser adquiridos por meio do site da Rede (www.cinemark.com.br ) ou na bilheteria dos complexos participantes. Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Para a pré-estreia de “Alien: Covenant”, as entradas estão com o valor regular de bilheteria.

MARATONA

ALIEN: O OITAVO PASSAGEIRO (1979), de Ridley Scott

Membros de uma nave espacial recebem sinais estranhos vindos de um planeta próximo. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por uma criatura monstruosa e forte. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante que não vai parar enquanto não matar todos a sua volta.

ALIEN: COVENANT (2017), de Ridley Scott

Viajando pela galáxia, os tripulantes da nave colonizadora Covenant encontram um planeta remoto com ares de paraíso inexplorado. Encantados, eles acreditam na sorte e ignoram a realidade do local: uma terra sombria que guarda terríveis segredos e tem o sobrevivente David (Michael Fassbender) como habitante solitário. Sequência de Prometheus (2012).

Serviço Cinemark – Maratona Alien

Data: 10 de maio

Horário: 18h

Preço: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) para o filme “Alien: O Oitavo Passageiro”;

Valor regular de bilheteria para o novo filme “Alien: Covenant”. Confira no site da Cinemark: www.cinemark.com.br

