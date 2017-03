Cinemark exibe ‘Silêncio’, de Martin Scorsese, em alta definição com a tecnologia 4K

Nesta semana, a Rede Cinemark exibe o novo filme do diretor Martin Scorsese, “Silêncio” (Imagem Filmes), com projeção em alta definição 4K. O longa, que é estrelado por Andrew Garfield e Liam Neeson, poderá ser visto com uma resolução maior que a de projeções convencionais em salas dos complexos da Rede em São Paulo, Santos, Campo Grande, Porto Alegre, Belo Horizonte, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Salvador, Recife, Cuiabá e São Bernardo do Campo.

Os ingressos têm preço regular de bilheteria e podem ser adquiridos por meio do site da Rede www.cinemark.com.br, ou na bilheteria dos complexos. Informações de programação também estão disponíveis no endereço eletrônico. Na Capital, a Cinemark fica no Shopping Campo Grande. A programação poderá sofrer alteração sem aviso prévio.

Sobre o filme “Silêncio”:

No século XVII, dois padres jesuítas portugueses, Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) e Francisco Garupe (Adam Driver), viajam até o Japão em uma época onde o catolicismo foi banido. À procura do mentor deles, padre Ferreira (Liam Neeson), os jesuítas enfrentam a violência e perseguição de um governo que deseja expurgar todas as influências externas.

Serviço Cinemark - “Silêncio”:

Duração: 160 minutos

Classificação Indicativa: 14 anos

Local: Shopping Campo Grande - Avenida Afonso Pena 4909 - Campo Grande MS.

Veja Também

Comentários