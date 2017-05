Cinemark abre pré-venda de ingressos para ‘Mulher-Maravilha’

Preparados para a batalha entre a princesa Diana e o “mundo dos homens”? A Rede Cinemark já deu início à pré-venda de ingressos para “Mulher-Maravilha” (Warner), que chega aos cinemas no dia 1° de junho.

As entradas já podem ser adquiridas no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) e nos 82 cinemas da Rede no Brasil, pelos valores regulares de bilheteria. Dirigido por Patty Jenkins, o longa-metragem conta com Gal Gadot, Chris Pine e Connie Nielsen no elenco.

Durante a pré-venda, os clientes que comprarem ingressos na bilheteria dos complexos da Cinemark ganharão um minipôster exclusivo do longa. A promoção é válida até o fim dos estoques.

Sobre o filme: Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar, certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Serviço – Pré-venda “Mulher-Maravilha”

Data da pré-venda: 18 de maio

Estreia do filme: 1° de junho

Classificação indicativa: 12 anos

Duração:140 minutos

Confira os dias e horários no site da Cinemark - www.cinemark.com.br

