Cinema fica pela metade do preço neste fim de semana em Campo Grande

Mais uma edição da Liquida Ponto Mix chega ao Shopping Campo Grande a partir desta sexta-feira (13) e vai até domingo (15). Os descontos nas lojas podem chegar a até 70%. E nesta edição, outra novidade promete movimentar os clientes. A Cinemark irá oferecer 50% de desconto aos clientes que apresentarem a tela promocional do aplicativo do Shopping durante os três dias de campanha.

Para participar da promoção, é simples. Basta fazer o download do aplicativo gratuitamente, pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets, e apresentar na bilheteria a tela da promoção, que estará disponível na ferramenta. E assim, o cliente terá o direito da meia entrada em qualquer filme oferecido pela rede de cinemas.

O aplicativo traz, ainda, outros benefícios ao usuário, como efetuar o pagamento do estacionamento, por exemplo. Para isso, basta acionar a opção “estacionamento” e realizar a leitura do código de barras do ticket e, em seguida, prosseguir com o pagamento eletrônico, sem precisar ir ao guichê.

Por meio da ferramenta, o consumidor pode receber novidades sobre eventos e liquidações do shopping por meio de alertas emitidos pelo aplicativo, bem como favoritar suas lojas preferidas e, assim, receber um aviso sempre que a loja estiver com alguma novidade. A opção inclui uma vitrine com produtos colocados pela própria loja. E para facilitar a localização de cada loja, o aplicativo apresenta um mapa do shopping, além dos telefones de lojas e serviços oferecidos no centro de compras.

Liquida Ponto Mix

Outra novidade que promete facilitar a vida dos clientes é a tarifa única de estacionamento durante os três dias de promoção, dando a oportunidade de o consumidor ter mais tempo para analisar e escolher os melhores produtos. Os valores são de R$ 7 para carros e R$ 5 para motos.

Além da possibilidade de assistir filmes com desconto nos preços, a Liquida Ponto Mix é, também, uma opção para os consumidores que queiram renovar o guarda-roupa, começar o ano com mobiliário novo e até aproveitar para presentear alguém ou a si mesmo. São inúmeras as opções com preços baixos oferecidos pelo Centro de Compras.

Serviço

Ponto Mix no Shopping Campo Grande - avenida Afonso Pena 4909

Dias 13, 14 e 15 de janeiro

Horário de funcionamento: sexta-feira e sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 10h às 22h (alimentação e lazer) e das 12h às 20h (lojas e quiosques).

