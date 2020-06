Cinema drive-in volta em Campo Grande a partir do dia 17

O Shopping Bosque dos Ipês vai promover a inovação - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Quem não está com saudades de ir ao cinema? Com a pandemia, as salas de cinemas de Campo Grande foram proibidas como forma de evitar a proliferação do coronavírus. Mas a partir do dia 17, um shopping da Capital vai levar a população campo-grandense em uma viagem no tempo ao reviver os charmosos drive-ins, que fizeram muito sucesso na década de 70.

Os filmes serão exibidos no estacionamento do shopping levando entretenimento, diversão e segurança para os clientes. Só será possível participar quem estiver com carro. O local onde cada veículo estará estacionado será determinado pela ordem de chegada e a trilha sonora do cinema drive-in vai ser transmitida através de uma frequência de rádio FM. Também podem ser utilizados celulares com rádio FM.

Inspirado em projetos ao redor do mundo, a atração é uma opção de cinema na qual se assiste ao filme dentro do carro. Uma opção excelente principalmente em tempos de Covid-19, em que as salas de cinema convencionais estão com seus serviços temporariamente suspensos.

Confira a programação completa:

17/06: John Wick 3: Parabellum - 21:10

18/06: La La Land - 17:30 e 21:10

19/06: Até Que a Morte Nos Separe 3 - 17:30 e 21:10

20/06: Rock Dog: No Faro do Sucesso - 17:30 | A Maldição da Casa Winchester - 21:10

21/06: Rock Dog: No Faro do Sucesso - 17:30 | A Maldição da Casa Winchester - 21:10

Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados, Campo Grande

Ingressos - Os ingressos podem ser adquiridos pelo hotsite, www.hojeeumereco.com. A partir da compra, o cliente receberá um QRCode que deverá ser apresentado para acesso a sessão. Os ingressos custam R$60 reais (valor integral) por pessoa. Quem preferir pode aderir à Meia Entrada Social, ou seja, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, a entrada passa a custar R$30. Crianças até 7 anos não pagam. O estacionamento é gratuito.