Em Dourados, Cineclube promove I Ciclo Cinematográfico de Temas Indígenas

Abrindo o mês dos povos indígenas, o projeto de extensão Cineclube UFGD promoverá o I Ciclo Cinematográfico de Temas Indígenas - Nhande Tape Porã, de 1º a 08 de abril. A exibição de filmes será aberta ao público, gratuita e direcionada ao patrimônio cultural material e imaterial indígena.



Na programação estão curtas metragens, incluindo documentários, ficção e animações, produzidos ou com participação de indígenas de Mato Grosso do Sul e outros realizados por não indígenas que tratam de questões nacionalmente debatidas, como a do território.



As exibições ocorrerão de 1º a 08 de abril, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD, às 13h30. No dia 05, a exibição será no Auditório Central da Unidade 2. Em todas as apresentações haverá debates após os filmes.



O I Ciclo Cinematográfico de Temas Indígenas - Nhande Tape Porã é uma realização do projeto de extensão Cineclube UFGD e instituições parceiras, entre elas o Coletivo Cultural Cinema Sete Flechas (RJ), Associação Cultural dos Realizadores Indígenas do MS - ASCURI, Secretaria Municipal de Educação, Coletivo Cultural Casa dos Ventos e Faculdade Intercultural Indígena - FAIND/UFGD.



PROGRAMAÇÃO

Dia 01/04 - Cineauditório da Unidade 1 - 13h30

Retomada Teykue (MS) – Direção Coletiva ASCURI; Gênero: Documentário

Ohokoti (MS) – Direção Coletiva ASCURI; Gênero: Documentário

Pirakuá – Os guardiões do Rio Apa (MS) - Direção Coletiva ASCURI; Gênero: Documentário

Panambizinho – O Fogo que nunca apaga (MS) – Direção Coletiva ASCURI; Gênero: Documentário

________________________________________________

Dia 03/04 - Cineauditório da Unidade 1 - 13h30

Retomada Teykue (MS) – Direção Coletiva ASCURI

Ohokoti (MS) – Direção Coletiva ASCURI

Pirakuá – Os guardiões do Rio Apa (MS) – Direção Coletiva ASCURI

Panambizinho – O Fogo que nunca apaga (MS) – Direção Coletiva ASCURI

________________________________________________

Dia 04/04 - Cineauditório da Unidade 1 - 13h30

Abuela Grillo (Bolívia) – Direção Coletiva ECA (Escuela de Cine y Artes de La Paz); Gênero: Animação

Konãgxeka - O Dilúvio Maxacali (MG) – Direção Isael Maxacali e Charles Bicalho; Gênero: Animação

Petyngua (RJ/MS) – Direção Coletiva ASCURI; Gênero: Documentário

Oga Jejapo (RJ/MS) – Direção Coletiva ASCURI; Gênero: Documentário

_______________________________________________

Dia 05/04 - Auditório Central da Unidade 2 - 13h30

Abuela Grillo (Bolívia) – Direção Coletiva ECA (Escuela de Cine y Artes de La Paz

Konãgxeka - O Dilúvio Maxacali (MG) – Direção Isael Maxacali e Charles Bicalho

Petyngua (RJ/MS) – Direção Coletiva ASCURI

Oga Jejapo (RJ/MS) – Direção Coletiva ASCURI

_______________________________________________

Dia 06/04 - Cineauditório da Unidade 1 - 13h30

Mbaraka – A palavra que age (MS) – Direção Edgar Teodoro da Cunha, Gianni Puzzo e Spensy Pimentel; Gênero: Documentário

Tembi ’u Ete Ja’u (RJ) – Direção Coletiva Colégio Guarani Karai Kuery Renda; Gênero: Documentário

Flor Brilhante e as Cicatrizes da Pedra (MS) – Direção Jade Rainho; Gênero: Documentário

_________________________________________________

Dia 07/04 - Cineauditório da Unidade 1 - 13h30

Ikatena (RO/MT) – Direção Luiz Paulino dos Santos; Gênero: Documentário

Índios Zoró – Antes, agora e depois (RO/MT) – Direção Luiz Paulino dos Santos; Gênero: Documentário

_________________________________________________

Dia 08/04 - Cineauditório da Unidade 1 - 17h

Males Sem Terra (RJ) – Direção João Arthur; Gênero: Ficção

