Cine Sesc tem drama polonês na próxima semana

Na próxima semana o Cine Sesc exibe em Corumbá o drama polonês “Body”, de Malgorzata Szumowska. As sessões serão na terça-feira, 16, às 19h30 e sábado, 20, às 15 horas. A classificação indicativa é de 14 anos e a exibição é gratuita.



Neste longa premiado no Festival de Berlim de 2015 com o urso de Prata, Paloma cria sozinha o seu filho Héctor, de 15 anos de idade. Os dois viajam para um pequeno resort vazio, por causa da baixa temporada, e passam os dias entediados, entre o quarto e a piscina. Quando uma garota da idade de Héctor chega no lugar, o adolescente se interessa por ela. Paloma começa a perceber que seu garotinho está se tornando um adulto.



O Cine Sesc tem como proposta contribuir com a formação de público de cinema, bem como com a capacidade crítica sobre conteúdo e estética das produções.



Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site http://www.sesc.ms