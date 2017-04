Cine Sesc exibe documentário “Últimas Conversas” na próxima semana

Cineasta Eduardo Coutinho, autor do documentário / Divulgação

Neste mês de abril os conflitos pessoais são tema seleção do Cine Sesc e na próxima semana o título em exibição será o documentário “Últimas Conversas”, de Eduardo Coutinho.

No Sesc Morada dos Baís, será exibido terça-feira, 04, às 19 horas e no Sesc Corumbá na quinta-feira, 06, às 19h30 e no sábado, 08, às 15horas. A participação é gratuita.

No documentário, que tem classificação indicativa 12 anos, o cineasta Eduardo Coutinho entrevista diversos estudantes do ensino médio público no Rio de Janeiro, perguntando sobre a suas vidas atuais e expectativas para o futuro.

Com exibições temáticas todos os meses, o Cine Sesc leva ao público de Campo Grande e Corumbá títulos que estão fora do circuito comercial e que prometem aguçar o olhar dos amantes da sétima arte.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br

