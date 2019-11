Cinderela, Ariel e Bela chegam nesta sexta-feira em Campo Grande

As princesas Ariel, Bela e Cinderela vão estar nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17) no Shopping Campo Grande - Foto: Reprodução

As crianças que sonham em conhecer de perto um pouco do mundo encantado da Disney, este momento chegou. As princesas Ariel, Bela e Cinderela vão estar nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17) no Shopping Campo Grande para tirar fotos com o público gratuitamente

As sessões com os encontros ocorrerão separadamente com cada princesa com duração de 30 minutos. A Bela atenderá o público sempre às 15h, 16h30 e 18h. Já a Cinderela estará à disposição às 15h30, 17h e 18h30. E, por fim, a Ariel, que encontrará os visitantes às 16h e 17h30. De acordo com a organização, para maior comodidade ao público, senhas serão distribuídas 1h antes de cada sessão, no dia do evento. A atração é destinada para toda a família e promete levar muita diversão para crianças e adultos.

Para maior comodidade, as famílias vão poder tirar fotos com seus próprios celulares ou câmeras fotográficas.

Serviço:

Princesas da Disney em Campo Grande

Data: 15, 16 e 17

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande

Horário: A partir das 15h

GRATUITO!