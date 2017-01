Cidades turísticas de MS terão voos diários para Campinas

As novas operações ampliarão a oferta de assentos em jato Embraer 190 de 106 poltronas. Atualmente, os voos são cumpridos com o ATR 72, de 70 lugares / Reprodução

A partir do dia 6 de fevereiro a Azul Linhas Aéreas Brasileiras inicia a operação de voos para a cidade turística de Bonito, destino mundial de ecoturismo. A nova linha será circular com Campinas – São Paulo (Aeroporto Internacional de Viracopos) e Corumbá (Aeroporto Internacional de Corumbá) que passará de quatro voos semanais com destino ao aeroporto paulista para um voo diário.

As novas operações ampliarão a oferta de assentos em jato Embraer 190 de 106 poltronas. Atualmente, os voos são cumpridos com o ATR 72, de 70 lugares.

“Estamos reestruturando a malha de Bonito e Corumbá com São Paulo de modo a ampliar a oferta de assentos e termos ainda mais efetividade nestas operações no Mato Grosso do Sul. Esta novidade trará diversas vantagens a clientes de todo o Brasil, que terão mais opções para chegar, sobretudo, a Bonito”, comenta Daniel Tkacz, diretor de Planejamento e Alianças da Azul.

Com as mais de 50 opções de conexão em São Paulo (Viracopos), clientes da companhia partindo de todas as regiões do país podem chegar a Bonito. A novidade para Bonito e Corumbá passa por aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente, a companhia opera três voos semanais na cidade, todos com destino a São Paulo (Viracopos).

O aeroporto de Viracopos é um terminal de destaque, considerado hoje um importante hub (a designação em inglês dada ao aeroporto utilizado por uma empresa como centro de distribuição, ponto de conexão para transferir seus passageiros para o destino pretendido). A Azul opera mais de 150 voos diários que levam os clientes a 55 cidades.

Conforme o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Nelson Cintra, a ampliação do número de voos para os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul é uma das ações do Governo do Estado para potencializar o turismo sul-mato-grossense. “O aumento da malha aérea é mais uma dessas medidas que visam garantir o aumento do fluxo de turistas no estado. Somada ao incremento da promoção do estado e comercialização dos destinos nos diversos mercados esperamos alcançar bons resultados para o próximo ano”, destacou.

