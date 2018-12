Cidade do Natal terá show de banda gospel e cantata nesta quarta-feira

A Cidade do Natal fica nos altos da avenida Afonso Pena - Foto: Divulgação

A Cidade do Natal receberá na noite desta quarta-feira, dia 19, integrantes do projeto Tocando em Frente, cantata com alunos do Centro Educacional Infantil Primavera e apresentação musical com a banda gospel Soul Jesus.

As atrações têm início às 18 horas com o projeto Tocando em Frente, que, desde segunda-feira, tem apresentado performances teatrais e de dança juntamente com as crianças do projeto Rede Solidária. A sede do Tocando em Frente fica no bairro Parati e oferece aulas de violão, karatê, street dance, ginástica e dança do ventre. As ações são voltadas para crianças e adultos.

Em seguida o público da Cidade do Natal poderá cantar junto com os alunos do Centro Educacional Infantil Primavera, localizada no bairro Coophavilla II. Formado por crianças de um a seis anos, o grupo tem cinco canções natalinas preparadas para emocionar e aguçar ainda mais o espírito natalino nos campo-grandenses.

Na sequência, para encerrar a programação, a banda gospel Soul Jesus subirá ao palco às 20 horas. Acompanhe a Cidade do Natal pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/cidadedonatal/.

Veja a programação dos outros dias da semana:

20/12 – Quinta-feira:

20h – Show com Patrícia Centurião

21h – Show com Chicão Castro

21/12 – Sexta-feira:

20h – Show com Guga Borba

21h30 – Show com Max e Gabriel

22/12 – Sábado:

20h – Larissa e Mariana

21h30 – Rapha e Léo

23/12 – Domingo:

20h – Show com a Família Lima