Workshop de Acroyoga acontece no interior nos dia 6 e 7 de Maio

A cia Zari - Arte e Movimento, realiza na cidade de Aquidauana, 131km de Campo Grande, Workshop de Acroyoga. O evento, que tem como convidada especial a profissional Andreza Gomide, será realizado nos dias 06 e 07 de Maio, sábado e domingo na Rua Augusto Mascarenhas, 309.

Em dois dias de vivência e prática, o valor do investimento é R$ 150,00, para apenas um dia de curso, e R$ 250,00 para os dois dias, sendo que a opção completa da programação está inserido como brinde uma Jams Sessions.

Diretamente de São Paulo, Andreza Gomide, tem três anos de prática de Acroyoga, se certificou em 2015 pela Escola Acroyoga Internacional, além de ter participado de três imersões pelo Acroyoga, Solar, Lunar e Elemental.

Além da Andreza, a idealizadora do evento - professora e diretora da Cia Zari - Arte e Movimento em Aquidauana, Ariane Cordeiro, também integra a programação do Workshop.

Formada em Educação Física pela Universidade Católica Dom Bosco, Ariane ministra aulas de Dança de Salão, Circo, Yoga, além de Acroyoga na escola. Foi em novembro do ano passado, 2016, que a profissional fez um curso intensivo em Acroyoga Montreal, em Garopaba, com os fundadores do método, Jessie Goldberg e Eugene Poku e desde então inseriu a prática nas suas aulas.

"Já na época do meu Trabalho de Conclusão de Curso, me identifiquei com a Psicologia do Esporte. Ali já queria entender o porquê da mente e o corpo influenciarem em certas situações da vida. Hoje trabalho com a Consciência Corporal, desenvolvendo minhas ideias e estudando métodos" conta Ariane.

Sobre o Acroyoga

Uma prática ,que normalmente é realizada em dupla, a Acroyoga combina a sabedoria espiritual do yoga, a bondade amorosa da massagem tailandesa e o poder dinâmico da acrobacia, tendo como enfoque a concentração, a autoconfiança, o cuidado, a cumplicidade, a sensibilidade, a flexibilidade, a força e o carinho.

Em geral, a prática acontece em quatro fases, a primeira é a o Yoga tradicional, depois o dois a dois em que os participantes combinam exercícios. Na terceira fase se inicia a acrobacia onde uma pessoa se apoia na outra para realizar movimentos. Por fim é realizado uma massagem.

Serviço: O workshop é aberto para todos os níveis de praticantes. As aulas acontecerão das 09h às 11h e das 16h às 17h nos dias 06 e 07 de maio, sábado e domingo. Mais informações na Página da Cia Zari no facebook www.facebook.com/aritecido.com.br ou no telefone 67 3241-8409 e Whats 67 99234-8678.

Endereço: Rua Augusto Mascarenhas, 309. O investimento é R$ 150,00, para apenas um dia de curso, e R$ 250,00 para os dois dias, sendo que a opção completa da programação está inserido como brinde uma Jams Sessions.

