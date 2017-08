Chuva adia evento de paraquedismo que seria este fim de semana na capital

Os saltos de Bungee Jumping no Shopping Bosque dos Ipês, que haviam sido programados para este fim de semana, serão realizados de 31 de agosto a 3 de setembro no mesmo local.

Devido a previsão de chuva continuar nesses próximos três dias, a Pantanal Paraquedismo, organizadora do evento, alterou a data para segurança e bem estar de todos os participantes. Para aqueles que compraram os tickets, apenas precisarão acessar o site www.pantanalparaquedismo.com.br e realizar um novo check in para agendamento do dia do salto.

Caso a pessoa não possa mais saltar nessas novas datas, poderá passar o ingresso para outra pessoa saltar ou qualquer outra dúvida entrar em contato por telefone (3365-0000) ou enviar email para pantanalparaquedismo@gmail.com

Pantanal Radical Edição 2017

Entre os dias 10 e 12 de outubro uma parte do estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês será palco da segunda edição do Pantanal Radical, evento voltado ao público para a prática de esportes radicas.

Depois do enorme sucesso do Ação Radical de Combate às Drogas, realizado em março, novamente os campo-grandenses terão a oportunidade de prestigiar um evento de alto nível, assistir ou realizar saltos duplos de paraquedas, saltos de Bungee Jumping, Voo de balão e Voo de helicóptero, além de outras atrações para toda a família.

Durante o evento diurno, os atletas utilizam equipamento especial, que permite a produção de riscos de fumaça colorida no céu. Tudo isso associado ao uso de paraquedas específicos para pousos radicais, pousos de precisão e formações de velames (TRV). Formações com os atletas em queda livre e voos com wingsuit (asa "morcego") fazem parte do cardápio.

Nos saltos noturnos, além do material utilizado para os saltos diurnos os profissionais contam com macacões iluminados, luz indireta nos paraquedas e artefatos pirotécnicos que criam os efeitos de "estrelas cadentes" e "cometas".

Sobre Pantanal Paraquedismo

Pantanal Paraquedismo surgiu em Campo Grande com atletas filiados à Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPQ), determinados a resgatar e promover o esporte em todo o estado de MS e MT. Com uma visão ousada, a proposta é levar o paraquedismo e outros esportes de ação ao público em geral.

Pois o esporte tem o poder de unir diferentes grupos e idades, além do propósito principal, que é o combate contra às drogas.

Veja Também

Comentários