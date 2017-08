Churrasco festivo para advogados terá diversas atrações

Acontece neste sábado (26) churrasco festivo para os advogados na Sede Campestre da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). Além do almoço, diversas atrações foram programadas para os causídicos e seus familiares. Para os pequenos, as atrações incluem pula-pula, futebol de sabão, tobogã, pipoca e algodão-doce e para os maiores, um touro mecânico e distribuição de brindes.

O evento terá shows com Gilson e Edmar, Chico Guedes e ainda com o grupo Raízes do Samba. Para participar, basta adquirir a camiseta/convite no valor de R$ 30,00, que dá direito ao almoço e aos shows. As bebidas deverão ser compradas à parte, na ocasião. As camisetas, desenvolvidas com exclusividade para o churrasco, podem ser adquiridas no Setor de Eventos da OAB/MS ou na CAAMS.

O churrasco começa às 11h30. A sede campestre da OAB/MS fica ao lado do aeroporto Santa Maria, na saída para Três Lagoas. Mais informações pelos telefones (67) 3318-4721 ou (67) 3318-4739

Veja Também

Comentários