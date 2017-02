Chiclete com Banana promete “uma grande farra” no carnaval de Corumbá

Em vídeo promocional divulgado nas redes sociais, os músicos que integram o grupo baiano Chiclete com Banana falam da alegria em se apresentar no maior carnaval do interior brasileiro, em Corumbá, e da expectativa em animar, como atração principal, a concentração privativa do tradicional Bloco Afoga o Ganso, no dia 25 de fevereiro.



“Alô galera, estaremos em Corumbá nos 30 anos do Afoga o Ganso”, anuncia o guitarrista e vocalista Rafa Chaves, ao lado do baixista Vadinho Marques e do percussionista Valtinho Cruz. “Vem com a gente, vamos fazer uma grande farra em Corumbá”, convoca Cruz. O show do maior grupo de axé deverá atrair foliões de todo o Estado na capital do carnaval.



Para comemorar 30 anos de fundação em grande estilo, o bloco Afoga o Ganso reservou ainda uma segunda atração baiana: o Thimbahia, que se apresentará na terça-feira de folia, 28. Os shows ocorrem em ambiente fechado, encima de um trio elétrico com 150 mil watts de potência, no meio da rua, com total segurança e open bar, com acessos a pista e camarote climatizado.



MC Livinho



A concentração do bloco reúne pelo menos três mil pessoas de várias regiões de Mato Grosso do Sul e também de outros estados, como Mato Grosso, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. Fica localizada a 400 metros do circuito do carnaval, na Avenida General Rondon, onde ocorre o desfile das escolas de samba e blocos oficiais e sujos. É possível compartilhar os dois eventos.



A mesma estrutura é usada por outro bloco, o Biriguis, que este ano contratou o funkeiro paulista MC Livinho para animar sua festa, na noite do dia 26 (domingo). O abadá (camiseta e caneca) está sendo comercializado em Corumbá, Campo Grande e também pela internet, com pagamento à vista e parcelado (três vezes no cartão, nos pontos de venda, e em 12, pelo site).



Onde comprar



O pacote do Afoga, para as duas noites, custa R$ 260 (camarote) e R$ 170 (pista); do Biriguis, R$ 190 e R$ 120. Combo proporcional para as três noites: R$ 420 e R$ 250. Vendas pelo site www.fasttickets.com.br e no Gugu Lanches (Campo Grande), Panificadora Maciel, Bar Ponto Certo, em Ladário; e Clan Color e Texas Hookah, em Corumbá. Mais informações: (67) 9942.1205 e facebook.com/afogaoganso/?fref=ts.

