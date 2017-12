Chicão Castro faz o ultimo show do ano do Sesc Morada dos Baís

Chicão Castro, faz seu último show do ano do Sesc Morada dos Baís, nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, das 20h as 22h - Divulgação

O musico Chicão Castro, faz seu último show do ano do Sesc Morada dos Baís, nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, das 20h as 22h, o show para todos os públicos e a entrada é gratuita.

Chicão Castro com todo seu carinho e admiração pelo seu publico, encerra o ano de show do Sesc Morada dos Baís, com um show feito com muito carinho e acompanhado com uma banda de musicos talentosos.

Quem é Chicão Castro?

Chicão Castro - Rômulo Alberto de Castro - desde pequeno conviveu com a música brasileira, ouvida e cantada por sua mãe. Aos 6 anos foi descobrindo as possibilidades dos sons tirados em latas de mantimentos com bichinhos de pelúcia que, em maior ou menor número, asseguravam timbres diferenciados que o encantavam. Aos 9 anos de idade ganhou o seu primeiro violão e aos 12, o ritmo de uma bateria criou o sonho de montar uma banda. A primeira composição musical foi “Chorume”, aos 14 anos, inspirada no líquido de decomposição do lixo. Assim, aos 15 anos, nasceu a “Boca de Lobo”, formada por amigos da escola. O repertório? Pop Rock e Reggae, algumas cantadas em um bom inglês, o que assegurou três anos animando festinhas e alguns eventos maiores. Aos 18 anos, como sansei, foi para o Japão, como tantos outros jovens, para trabalhar, mas a música já o havia escolhido. A compra mais importante com o primeiro salário foi um violão, que possibilitou apresentações musicais na estação de metrô da sua cidade, todas as quintas-feiras, durante três anos. Ao retornar ao Brasil, em 2008, iniciou a sua carreira de músico, cantando MPB em barzinhos de Campo Grande/MS com violão e cajon, junto com um amigo. Assim se passaram três anos e a sua voz grave, somada a paixão de estar com a música, foi se tornando a sua principal identidade. Decisão tomada: ser músico era a profissão a ser seguida e as músicas autorais voltaram a ser compostas.

A sua habilidade com a percussão abriu caminhos para importantes parcerias com músicos e bandas que sempre admirou: Pedro Espíndola; Lilian Maira; Ana Cabral; Marina Peralta; Sofia Basso; Karina Marques; Marina Dalla; Gustavo Vargas; Marcio de Camillo; Marcos Mendes e Maria Claudia; Celito Espíndola; Lucas Brandão; ZeDu; Daniel Freitas; Marco Paulo e Julian; Banda Rozeta; Musical Crianceiras - Manoel de Barros; Hermanos Irmãos; Grupo Shekinah (cerimônias de casamentos); Musical Crianceiras - Mario Quintana.

Nesse percurso, também participou de grupos, bandas e de projetos coletivos como: Chicanis (Caio Nascimento e Marcus Loyola); Trio de Bolso (Pedro Espindola e Thayson Gimenez); Aioa (Marina Dala e Alexandre Artioli); Zabumba Morena (Maicon Oliveiras e Renan Nonato), e agora com parceria com Fabio Adames e mais uma banda extremamente talentosa.

Atualmente a sua voz e a sua contagiante alegria, às vezes a bateria ou a percussão, têm aberto as portas em diferentes espaços e tempos como: 21 Music Bar (Quartas Desplugadas); Valley Pub (Quintas Diferenciadas) entre vários outros eventos. O percurso de mais de dez anos com a música asseguram versatilidade para atender diferentes públicos e estilos, do mais descontraído ao mais requintado, com músicos convidados que podem atender ao estilo musical desejado.