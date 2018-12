Centro de SP entra no clima de Natal

O centro da cidade recebe, a partir de hoje, a primeira edição do Festival de Natal de São Paulo, que vai ocorrer até o dia 23 e terá feira gastronômica e de artesanato, decoração temática e apresentações musicais. As atrações vão se concentrar no trecho conhecido como triângulo histórico da cidade, que engloba as Ruas Líbero Badaró, Boa Vista e Benjamin Constant. Na Praça do Patriarca, será instalada a casa do Papai Noel com presença do personagem das 19 às 22 horas.

Ao todo, serão 120 atrações artísticas, entre elas os shows das cantoras Luiza Possi e Zezé Motta. A programação inclui ainda corais e apresentações de dança. Para os interessados em artesanato, 40 expositores vão vender seus produtos em casas decoradas com a temática natalina. As atrações começam a partir das 16 horas e estão previstos ainda 19 food trucks e 20 food bikes, que vão funcionar às sextas e aos sábados até as 23 horas.

"É uma forma de democratizar o Natal em São Paulo. Ao menos 90% das decorações de Natal estão em espaços privados, como shoppings, e o objetivo é apresentá-las para todos os públicos", diz Bruno Donato, diretor da Melhor Natal, empresa parceira da Prefeitura na decoração do evento.

"São Paulo tem um potencial turístico grande e é uma referência porque tudo o que acontece aqui se propaga para o resto do País. A ideia é trazer o conceito de Christmas Market, como acontece nas grandes cidades do mundo." O festival tem como meta estimular a visitação ao centro histórico. "Queremos deixar o local mais prazeroso para andar. No triângulo histórico passam, diariamente, 600 mil pessoas."

O Largo São Bento, a Rua 15 de Novembro e o Largo São Francisco estão entre os pontos que receberão atrações do festival. O Edifício Matarazzo, o Mosteiro de São Bento e o Pátio do Colégio terão projeções de vídeo das 19 às 22 horas. Segundo a Prefeitura, um esquema foi montado para garantir a segurança dos frequentadores. Durante o mês de dezembro, 300 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) vão intensificar o trabalho de monitoramento na região.

Ônibus

Até o dia 23, os ônibus iluminados vão continuar realizando o trajeto entre a Praça Charles Miller, no Pacaembu, até a árvore de Natal do Ibirapuera, na zona sul, durante os fins de semana. Os coletivos começam às 19h30 e, depois desse horário, os ônibus saem do ponto de partida a cada 20 minutos.

Neste ano, também foram incluídas partidas da Estação de Metrô Vila Matilde, na zona leste, e da Estação de Transferência Água Espraiada, na zona sul. O passeio é gratuito.

Réveillon

Ontem, a Prefeitura anunciou a programação oficial da festa de réveillon da Avenida Paulista, na região central. As principais atrações musicais da noite serão os cantores Gal Costa, Jorge Ben Jor, Péricles e Diogo Nogueira. A cerimônia será comandada pelo apresentador Paulo Bonfá.

A programação traz ainda a apresentação do grupo Rastapé, do músico Mestrinho e dos trios Virgulino e Sinhá Flor, que tocarão repertório em homenagem a Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Nos intervalos das apresentações musicais, haverá performance do grupo de comédia Risadaria.

O palco principal será instalado no mesmo local da edição passada, perto da esquina da Rua da Consolação. Como já anunciado, pela primeira vez, os fogos de artifício utilizados na virada não terão ruído em respeito a uma lei municipal. A queima de fogos tem duração prevista de 10 a 15 minutos. Gal Costa e Jorge Ben Jor devem estar no palco entre 23h30 e 1h30.

Não será permitido entrar na área de shows com garrafas, latas, fogos de artifício, armas e objetos cortantes. A Polícia Militar vai fazer o monitoramento da região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.