Centro de compras realiza promoção compre e ganhe Disney Frozen

Para tornar a Brincadeira Congelante que acontece no Shopping Campo Grande ainda mais divertida, nas compras acima de R$ 250 realizadas durante o período do evento, os clientes poderão ganhar um livro de colorir de Frozen, da Disney. As trocas deverão ser efetuadas mediante apresentação das notas fiscais no balcão de trocas localizado no Piso 1, ao lado da atração.

Para participar, as notas e cupons fiscais podem ser somados até que se atinja o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em compras. A troca poderá ser efetuada até o dia 8 de maio, de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, o balcão funcionará das 12h às 20h. Será válida uma troca por CPF. O regulamento está disponível para consulta no balcão de trocas e no site.

Qualquer pessoa física poderá participar desta promoção, desde que sejam validamente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas, do Ministério da Fazenda – CPF/MF e comprovadamente maior de 18 anos, exceto lojistas, funcionários, proprietários de lojas e demais colaboradores com vínculo direto ou indireto ao Shopping Campo Grande. Caso haja o esgotamento dos brindes disponibilizados, a promoção pode terminar antes da data prevista.

Brincadeira Congelante

Um castelo inspirado no filme Frozen está instalado na Praça Central para proporcionar momentos emocionantes. Os pequenos poderão soltar a voz em um karaokê para cantar o sucesso “Livre Estou”. A atividade continua com o escorregador do Olaf. Além disso, foram instalados monitores e trenós para que as crianças possam disputar uma corrida virtual por meio de um game no meio da neve. E por falar em neve, não poderia faltar um espaço para as crianças montarem os famosos bonecos.

O evento é aberto ao público e indicado para todas as idades*, uma ótima sugestão para os pais se divertirem com seus filhos. A atividade, realizada através de distribuição de senhas, estará localizada na Praça de eventos e acompanhará o horário de funcionamento do Shopping. Para mais informações, ligue para (67) 3389-8008.

