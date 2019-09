Cavalgada de Bonito ocorre neste domingo; saiba como participar

Serão centenas de cavaleiros e amazonas desfilando pelas ruas da cidade, todos reunidos por dois motivos: resgatar a cultura do município e ajudar entidades filantrópicas - Foto: Divulgação

Acontece neste domingo (29), a 5º edição da Cavalgada de Bonito. A concentração será a partir das 7h, atrás do Ginásio de Esportes e vai percorrer pelas principais ruas de Bonito, terminando com o almoço na sede do Clube do Laço Nabileque.

Serão centenas de cavaleiros e amazonas desfilando pelas ruas da cidade, todos reunidos por dois motivos: resgatar a cultura do município e ajudar entidades filantrópicas.

Para participar, cada cavaleiro e amazonas, em tração animal, deverá doar 2 kg de alimento, como forma de inscrição. Com isso, além de ter direito ao almoço, estarão concorrendo ao um boi manso, que será sorteado pela Associação Bonito é Ser Pantaneiro, organizadora do evento.

Já para os demais participantes, será cobrado, também como forma de inscrição, 3 kg de alimento. Estes também ganharão a pulseira que dá direito ao almoço.

Para a população em geral, que apenas quiser almoçar na sede do Clube do Laço, o convite custa apenas 20 reais e será vendido na portaria. O cardápio é um delicioso churrasco de costela no fogo de chão.

Durante o almoço, haverá sorteios, leilões e distribuições de prêmios aos participantes. Lembrando que toda a arrecadação será revertida a entidades carentes do município.

Para mais informações, acesse a página Cavalgada de Bonito no Facebook.