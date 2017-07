Casal de youtubers divulga técnica que ajudou filha de um ano a dormir

A forma de ninar a criança, a intensidade do carinho, dicas para o processo do desmame, etc., são mais alguns dos pontos que o cantor e a skatista descobrem com a consultora e repassam para os seguidores / Assessoria

Para ajudar pais que não conseguem fazer seus filhos dormirem a noite toda, Karen Jonz e Lucas Silveira fizeram um vídeo contando as dicas que os ajudaram nesse quesito com a Sky, filha de um ano do casal. Todas as mudanças que eles adotaram foram filmadas e divulgadas no canal Garagem de Unicórnio da Snack, rede multiplataforma de canais.

Sem saber por onde começar, o casal contratou a Lúcia, uma consultora de sono que os auxiliou durante o processo. “A gente demorou para aceitar que precisava de ajuda. Mas a gente aceitou e foi muito bom”, afirma Karen.

A profissional ressaltou que um dos pontos principais para a insônia das crianças é a fome. Basicamente ela explicou que uma rotina alimentícia desregulada resultada em sono desregulado. Logo, a primeira atitude que Lucas e Karen tomaram foi criar uma nova rotina com todos os horários da filha estabelecidos. “No começo ela ficou muito brava de não fazer tudo o que ela queria, na hora que ela queria. Foi uma quebra de padrão, porque além dela estar acostumada, a gente também estava acostumado a fazer as coisas daquela forma. Nos três primeiros dias parecia que nada ia funcionar direito”, confessa a mãe.

A forma de ninar a criança, a intensidade do carinho, dicas para o processo do desmame, etc., são mais alguns dos pontos que o cantor e a skatista descobrem com a consultora e repassam para os seguidores. Ambos lembram que cada família funciona de uma forma e que as vezes o que dá certo para uma, pode não dar certo para outra. O que vale sempre é tentar.

