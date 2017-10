Casa Itinerante Brasil Central mostra em SP principais destinos turísticos do Centro-Oeste

Um dos destaques é Bonito com a Gruta do Lago Azul / Divulgação/Thiago Akira

A região Centro-Oeste estará em destaque, de 7 a 15 de outubro, em uma grande exposição no Shopping Eldorado, em São Paulo. A Casa Itinerante Brasil Central vai apresentar, ao longo da semana, os principais destinos turísticos e atrações do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A iniciativa é dos Sebrae desses estados, como parte do projeto Brasil Central Turismo.

Em uma área com mais de 300m², a exposição dará destaque às seis principais regiões turísticas que contemplam o projeto, como Bonito (MS), região do Pantanal - com Corumbá (MS) e Poconé (MT), Chapada dos Guimarães (MT), Chapada dos Veadeiros (GO), Pirenópolis (GO) e Brasília (DF). A estrutura da Casa Itinerante Brasil Central ainda vai reproduzir a fauna e flora da região, além de trazer espaços para comercialização de artesanatos e produtos locais da produção associada, palco para apresentações artísticas e uma cozinha show, para apresentação de chefes de cozinha de cada estado.

Uma novidade trazida pela exposição será os óculos 360º de realidade virtual, que vão aguçar os sentidos visual, olfativo e táctil dos visitantes. De acordo com os organizadores, eles serão parte fundamental para fazer com que o público realize uma imersão digital e visual nos destinos apresentados, proporcionando a sensação de experiência real. A expectativa é que a exposição receba cerca de 300 mil visitantes durante todos os dias de evento.

Para Robson Quintino de Oliveira, um dos gestores responsáveis pelo Projeto Brasil Central, a realização deste evento visa estimular o público de grandes mercados emissores, especialmente São Paulo, a visitarem a região e, assim, posicioná-la como destino turístico integrado e de qualidade, além de gerar efeitos positivos na atração de novos investimentos.

"As delícias da gastronomia típica, cultura, dança, música, regionalismo, folclore e tradições diversas são destaques na atratividade de nossos destinos e é exatamente o que trazemos para a Casa Itinerante Brasil Central. Tudo isso visando contribuir para a formatação de roteiros turísticos integrados, que incentivem os visitantes a aumentar sua permanência na região, passando por diferentes pontos e ampliando sua experiência em viagens distintas e únicas", destaca Robson.

A Casa Itinerante Brasil Central estará aberta de 7 a 15 de outubro, com entrada franca, das 10 às 22 horas, no espaço Átrio do Shopping Eldorado, na Avenida Rebouças, n° 3970, em Pinheiros.

Sobre os projetos Brasil Central Turismo e Casa Itinerante Brasil Central

O projeto Brasil Central Turismo, desenvolvido pelos Sebrae MT/MS/GO e DF, se apoia em uma série de ações coletivas com forte ênfase no mercado interno e intrarregional, ações de inteligência comercial e de desenvolvimento empresarial, com capacitação e consultorias técnicas e gerenciais voltados para os pequenos negócios.

A meta é beneficiar pequenas e médias empresas integrantes da cadeia produtiva do turismo, como meios de hospedagem, alimentação de interesse turístico, operação e agenciamento turístico, transportes turísticos, empresas de entretenimento e lazer e produção associada ao turismo.

A Casa Itinerante Brasil Central é uma dessas ações coletivas promovidas pelo Projeto Brasil Central, e trata-se de um evento de caráter promocional e comercial para divulgar a região Centro-Oeste em mercados emissores como São Paulo e Rio de Janeiro, com foco no turismo e na cultura regional, além de incentivar e fomentar a realização de novos negócios.

Saiba mais em http://www.brasilcentralturismo.com.br/

