Casa do Papai Noel volta a funcionar em novembro com nova decoração

Um dos mais renomados arquitetos do país e conhecido internacionalmente por seus projetos originais e inusitados, Luis Pedro Scalise monta pela quarta vez a Casa do Papai Noel. A casa vai ser aberta apenas em 3 de novembro, mas lançamento do projeto acontece hoje, 12. A mostra desse ano promete encantar e despertar a magia do natal no campo-grandense e contribuir com diversas instituições filantrópicas.

Na última mostra passaram pela Casa do Papai Noel 245 mil visitantes e quase R$ 1 milhão foi arrecadado com a venda dos ingressos, revertidos totalmente para diversas entidades assistenciais. Esse ano o arquiteto prevê um público maior pela divulgação e destaca otimismo na arrecadação para as entidades. “Sabemos que o país passa por momentos de descrença e dificuldades, mas não podemos nos abater, precisamos de alguma forma resgatar o entusiasmo das pessoas e, estou apostando na magia do Natal para despertar os sonhos das crianças e a solidariedades dos adultos”, enfatiza Luis Pedro, ao mencionar que qualquer pessoa que queira ser parceira do projeto é bem-vinda.

Luis Pedro Scalise é artista plástico e também artista da construção civil

Nesta versão 2017, Scalise promete surpreender a todos com a riqueza dos detalhes e uma passagem secreta em que a pessoa não vai acreditar no que está vendo. “A mostra tem objetivo de fantasiar a ideia de que o Papai Noel está hospedado na casa e com esta projeção a finalidade é de transportar o visitante para o mundo natalino cheio de encantos e surpresas nos 23 ambientes decorados com a temática natalina”, descreve o arquiteto e adianta que realmente a decoração vai impressionar. Serão mais de 1 milhão de lâmpadas, 35 mil bolas de Natal, 43 árvores de Natal, 180 tipos de Papais Noel, 12 km de fitas em laços, seis toneladas de balas e chocolates, entre outros adereços natalino.

A Casa do Papai Noel estará de portas abertas a partir do dia 3 de novembro a 6 de janeiro de 2018, das 16h às 23h (exceto nos dias 25/12 e 01/01). Será cobrada a entrada no valor de R$ 10 por pessoa, sendo isentas crianças de até dois anos. Estudantes, idosos acima de 60 anos e crianças de até 12 anos pagam meia entrada. Para as instituições assistenciais, creches, escolas estaduais e municipais, dentre outros programas de cunho assistencial, terá entrada gratuita, com agendamento antecipado.

As empresas que desejam contribuir com o evento terão uma árvore de Natal decorada com a sua marca dentro do espaço. Interessados podem entrar em contato pelos telefones: 3321-1400 ou 99853-1400.

A casa fica na Rua Roberto Perez Rodrigues, 79, Jardim dos Estados.

