Carnaval Infantil na ABO-MS será dias 26 e 28 de fevereiro

Crianças e adultos. Para brincar o Carnaval não têm idade. Nos dias 26 e 28 de fevereiro, quem gosta desta festa poderá se divertir em um ambiente bem familiar. A ABO-MS (Associação Brasileira de Odontologia-Seção Mato Grosso do Sul) recebe mais uma edição do melhor carnaval infantil da cidade. O evento que já é sucesso, acontece no salão de festa da ABO-MS desde 2013.

Pipoca, algodão doce, geladinho, espaço kid, pintura facial, escultura de balão, praça de alimentação e DJ com músicas infantis são apenas algumas das atrações previstas para o carnaval mais infantil de Campo Grande. O evento vai contar com monitores e seguranças para deixar os papais mais tranquilos.

O convite para cada dia custa R$20 para crianças e R$30 para pessoas acima de 12 anos. Os sócios adimplentes da ABO-MS terão descontos na compra do ingresso: R$15 criança e R$25 adulto.

Os convites para associados da ABO-MS estão disponíveis na sede administrativa da entidade, localizada na Rua da Liberada, 836. Mais informações: 3383-3842.

