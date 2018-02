Carnaval com altas temperaturas pede drinks refrescantes

Para quem se prepara para a folia, o Madero oferece opções como chás gelados, sucos naturais, sodas Madero e as Lemonades, ideais para manter o corpo hidratado e repor as energias - Foto: Evelise Couto

A previsão para o Carnaval em Campo Grande é de temperaturas altas. Além da energia gasta nos bloquinhos e clubes da cidade, é importante o folião cuidar também de sua hidratação, principalmente com o termômetro ultrapassando os 30 graus todos os dias.

Para refrescar o Carnaval campo-grandense, o Madero Steak House, do Shopping Campo Grande, funcionará em horário especial. No sábado, das 11h45 às 23h30; no domingo, das 11h45 às 22 horas; na segunda-feira, das 11h45 às 14h30 e das 18 às 22h30; na terça-feira, atendimento sem interrupções, das 11h45 às 22 horas; e na quarta-feira, das 11h45 às 14h30 e das 18 às 22h30.

Refrescante

Para brindar o Carnaval, nada melhor do que uma bebida refrescante, saborosa e natural. Para quem se prepara para a folia, o Madero oferece opções como chás gelados, sucos naturais, sodas Madero e as Lemonades, ideais para manter o corpo hidratado e repor as energias.

No cardápio estão bebidas não alcoólicas, sem adição de conservantes e com aromatizantes naturais, perfeitas para quem faz questão de experimentar algo saboroso, leve e diferente.

Entre os chás, o natural, feito de erva-mate; limão; cranberry; e o pêssego diet. As opções de sucos incluem uva, maçã, amora, blueberry e framboesa. O suco de uva é integral, sem adição de açúcar e elaborado com a uva do Vale dos Vinhedos. Da Suco&Só vem o sabor maçã, sem adição de água e açúcar e sem conservantes. No Madero também é possível encontrar opções de sucos Myberries, nos sabores blueberry, conhecido por mirtilo, uma fruta com alta concentração de vitaminas; amora, famosa por ser antioxidante; e framboesa, conhecida por sua capacidade desintoxicante. Os sucos Myberries são produzidos para preservar a polpa e utilizar uma pequena quantidade de açúcar orgânico, apenas para corrigir a acidez natural das frutas.

Além dos chás e sucos, a rede de restaurantes oferece sodas Madero nos sabores cranberry, gengibre, limão e maçã-verde, e as Lemonades Madero, de maçã-verde, maracujá e pink, esta última com um mix de frutas vermelhas. O suco de limão é um dos elementos que dá um toque especial às Lemonades.