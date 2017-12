Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Campo Grande nesta quinta

A Caravana Coca-Cola percorrerá 59 cidades em 6 estados brasileiros entre os dias 25 de novembro e 23 de dezembro - Divulgação

A Caravana de Natal da Coca-Cola chegará a Campo Grande nesta quinta-feira (7), às 19h. O cortejo natalino passará pelas principais ruas da região central da cidade. Os veículos trazem o Papai Noel e seu trenó, o famoso Urso Branco e um globo de neve gigante, além de muita luz e decoração natalina.

A saída será às 19h00 do estacionamento do Comper do Jardim dos Estados na Av Mato Grosso e às 21h seguirá o trajeto programado, e o ponto final será às 22h, na Napoli Pizzaria (Av. Ceará, 1753 – Jardim dos Estados). O itinerário completo está disponível no link.

A Caravana Coca-Cola percorrerá 59 cidades em 6 estados brasileiros entre os dias 25 de novembro e 23 de dezembro.