Caravana de Natal da Coca-Cola chega na capital no dia 12

A Caravana de Natal percorre por 42 cidades do Brasil - Divulgação/FEMSA

A Caravana de Natal da Coca-Cola estará em Campo Grande na próxima quarta-feira, 12, a partir das 18h e passará por várias pontos da capital para transmitir um pouco da magia do Natal. Afinal quem nunca associou a marca a essa data comemorativa?

Inaugurada no Natal de 2016 e organizada pela Coca-Cola Brasil, a Caravana de Natal percorre por 42 cidades do território nacional em 22km de trajeto, e em um desses caminhões é possível ver o Papai Noel em seu trenó com tudo muito iluminado.

Na capital, serão 3 caminhões que sairá do Comper Hiper Center da Avenida Ceará com a Mato Grosso às 18h, passando por vários pontos e tendo como destino final o Shopping Campo Grande às 20h, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 4909.

Na imagem abaixo é possível ver toda a rota da Caravana de Natal da Coca-Cola: