Cantora Thaeme se une ao duo de música eletrônica JetLag Music em canção “Uma Noite e 1/2”

JetLag Music lança hoje, 3 de março, o Original Mix da música “Uma Noite e 1/2” com vocais exclusivos da cantora Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago, pela gravadora FS Music – selo de Fernando e Sorocaba.

“Uma Noite e 1/2”, anteriormente conhecida nos vocais de Marina Lima, vem com elementos bem característicos do JetLag Music, como o groove bem dançante e baixos e graves bem marcados.

“O Original Mix tem toda a essência do projeto JetLeg Music, além de contar com os vocais da talentosíssima Thaeme”, complementa Thiago Mansur. “A música “Uma Noite e ½” vem para coroar a estação mais festejada do ano – o verão”, descreve Paulo Velloso. “Estávamos ansiosos para esse lançamento, a música já está sendo um sucesso nas pistas”, complementa Marco Hanna.

“Fiquei surpresa com o convite do JetLag Music. Eu canto sertanejo e eles são referencia no eletrônico, nunca imaginei receber esse convite ainda mais para cantar essa música. Adoro "Uma Noite e 1/2", já cantei muito em banda baile, e eu não imaginava voltar a cantar algum dia na minha vida e ainda mais nesse formato. Achei super interessante, foi um desafio para mim, sai da minha zona de conforto que é o sertanejo! Eu adoro esse tipo de desafio. Curti muito o resultado da música, é a cara do verão e tenho certeza que será um sucesso”, conta Thaeme.

Chamados de “Brazilian Superstar Duo” pela New York Magazine, o projeto JetLag Music, formado pelos DJs Paulo Velloso & Thiago Mansur, teve ascensão meteórica nos últimos anos se tornando uma das principais atrações brasileiras no mercado internacional. Atualmente a dupla de DJs tem a música mais baixada na categoria eletrônica do Itunes e está entre as cinco mais baixadas no mundo.

O JetLag Music se tornou uma sensação por ter se apresentado em 7 dos 10 clubs “top ten” do ranking da revista inglesa DJ MAG e nos principais eventos e festivais de música eletrônica do mundo como:

– Tomorrowland (Bélgica)

– Future Sound (Chicago)

– All Gone To Sea (Maior cruzeiro de música eletrônica do mundo) / Calvin Harris & Pete Tong Cruise Ship (Miami)

– Black Tie Rave (Miami)

– Day & Night (Nova Iorque)

– Lavo (Nova Iorque)

– Marquee (Nova Iorque)

–Dream Valley Festival (Brasil)

– Posh (Brasil)

– Green Valley (Brasil)

Thaeme desde muito nova já mostrava o seu interesse pela música - além de cantar, ela compõe e toca violão. Há seis anos, faz dupla com Thiago e atualmente estão viajando o país com a tour Ethernize. A dupla Thaeme & Thiago surpreende não somente pelo talento musical, os números também impressionam. São 550 milhões de visualizações no YouTube e mais de um milhão de inscritos, uma média de 15 shows por mês e músicas sempre entre as dez mais tocadas das rádios brasileiras.

