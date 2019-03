Cantor e compositor Scott Walker morre aos 76 anos em Londres

Nascido no Estado americano de Ohio, Walker mudou seu nome verdadeiro - Noel Scott Engel - quando entrou para os Walker Brothers e se mudou para Londres - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Scott Walker, autor de sucessos com a banda de música pop Walker Brothers na década de 1960, morreu nesta segunda-feira, 25, aos 76 anos. A informação foi confirmada pela gravadora 4AD.

Os Walker Brothers lançaram uma série de sucessos, como Make It Easy on Yourself e The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Scott Walker também produziu diversas canções e alguns álbuns solo.

Nascido no Estado americano de Ohio, Walker mudou seu nome verdadeiro - Noel Scott Engel - quando entrou para os Walker Brothers e se mudou para Londres. (Fonte: Associated Press).