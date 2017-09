Cantor de MS tem mais de 200 mil inscritos no seu canal no Youtube

Com mais de 200 mil inscritos em seu canal no YouTube, o cantor Érick Lima lançou nesta segunda-feira seu mais novo trabalho, a música Última Cartada, gravada em São Paulo, com um dos maiores produtores da música sertaneja Maestro Pinocchio. Lima ficou conhecido no país após seu vídeo aparecer no programa da Xuxa, na Rede Record.

Carreira

O Érick Lima começou a cantar com 14 anos, em Campo Grande. Como maiores incentivadores tinha sua família, principalmente seu pai que sempre fez de tudo pelo seu sonho. Começou a fazer muitos barzinhos e shows em MS e aos poucos estava conquistando o seu espaço na região.

Mas em 2014 seu pai que além de ser o maior incentivador era quem tomava conta da sua carreira veio a falecer. Com isso, Erick aos 19 anos muito abalado com a perda do pai parou de se apresentar. E para ajudar sua mãe com sua irmãzinha recém nascida, começou a trabalhar como técnico de informática com o seu tio.

Resposta

Alguns meses depois Érick Lima criou um canal no YouTube e começou a postar vídeos cantando e a cada vídeo novo o número de inscritos aumentava consideravelmente até que ele fez uma Resposta da musica “50 Reais” da Naiara Azevedo, rapidamente ganhou destaque na internet chegando a mais de 1 milhão de visualizações.

A canção apareceu em programas nacionais como Xuxa Meneghel e tocou uma de fundo na série Vai que Cola, da MultiShow.

Mais de 200 mil inscritos

Em apenas de 10 meses de canal ultrapassou a marca de 5 Milhões de visualizações no YouTube, chegando a 100 mil inscritos. Hoje com mais de 200 Mil inscritos no seu canal e com mais de 10 Milhões de visualizações

Este ano Érick fechou uma parceria com o seu mais novo empresário Joquitan Medina, e gravaram Poket Show, com um dos maiores produtores da música sertaneja do Brasil, Maestro Pinocchio, em São Paulo.

