Cantata de Natal abre programação natalina do Governo do Estado

Campo Grande (MS) – O espetáculo musical Cantata de Natal, que será protagonizado pelo Coral de Servidores Públicos do Executivo de Mato Grosso do Sul, abre amanhã, dia 5 de dezembro (quarta-feira), os festejos natalinos do Governo de Mato Grosso do Sul. No total, 19 vozes entoarão canções como Adeste Fidelis e Noite Feliz.

O grupo percorrerá nos próximos 15 dias, todos os órgãos estaduais. O lançamento acontece na Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a partir das 8h. Na sequência, o Coral irá passar pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e vinculadas às 9h30 e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), às 10h30.

O Coral é coordenado pela Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas, órgão vinculado à SAD. Composto por 23 integrantes de secretarias, autarquias, fundações e agências públicas, o Coral foi criado há 13 anos e surgiu com o objetivo de proporcionar mais integração entre os funcionários públicos do Poder Executivo. Sob a regência de Eduardo Martinelli e Jardel Vinícius Tartari e a professora de canto Cristina Maria Alburquerque.

“Além de proporcionar essa aproximação dos servidores, o Coral ainda permite a difusão cultural. Em dezembro, a espiritualidade está mais aguçada, as pessoas se olham com mais sensibilidade. É importante que promovamos uma reflexão nesta época do ano e, mais que isso que possamos agradecer por todas as bênçãos recebidas”, observa o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis.

Secretaria/Órgão Data Horário SAD e vinculadas 5/12 quarta-feira 8h Seinfra + Agesul e vinculadas 9h30 Semagro + Agraer e vinculadas 10h30 Sefaz 10/12 segunda-feira 8h Sedhast + CGE 9h PGE + DPGE 10h SED 11/12 terça-feira 8h Sejusp 9h SES 10h Fertel 12/12 quarta-feira 8h Fundesporte 9h SECC 10h Agepen 13/12 quinta-feira 8h30 Detran 10h Funtrab 14/12 sexta-feira 8h30 Agepan 10h Sanesul 18/12 terça-feira 8h Agehab 9h Segov 10h

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Adminsitração (SAD)

Foto: Divulgação