Campus Party 2017 em Brasília terá palestra com jornalista multimídia

A Campus Party é o maior evento da Internet e da inovação no mundo, com áreas como a Inovação, Criatividade, Ciência, Empreendedorismo e Entretenimento Digital. No 17/06, às 11h30, o jornalista multimídia Eldo Gomes sobe ao palco da Campus Party, edição Brasília, para palestrar sobre “Comunicação Multimídia em Novas Mídias: Youtube, Facebook, outros”, com o objetivo de passar experiências e mostrar cases realizados nos últimos 10 anos atuando no jornalismo digital.

Na última edição brasileira, em 2017, mais de 8 mil campuseiros reuniram-se em São Paulo durante uma semana para experimentar o futuro. Além disso, eles têm acesso a uma conexão de internet muito rápida, disponível 24 horas durante todo o evento.

Mais de 4 mil ingressos vendidos. Mas, o youtuber e jornalista multimídia Eldo Gomes, fez uma ação no seu canal do youtube e levará 02 convidados, veja como participar e não ficar de fora do evento ( aqui ).

Origem #CP

A Campus Party surgiu na Espanha, em 1997, e é considerado um dos maiores festivais de tecnologia do mundo. Ocorre anualmente na Argentina, na Costa Rica, no Equador, na Holanda, na Itália e no México. Além desses países, foi promovido na Alemanha, na Colômbia, em El Salvador e na Inglaterra.

No Brasil, a primeira edição foi em São Paulo, em 2008, e teve 3,3 mil participantes. No ano seguinte, o número mais que duplicou, reunindo 6.655 pessoas. Desde 2012, Recife também começou a desenvolvê-lo, com cerca de 2 mil inscritos. No ano passado, 12 mil pessoas estiveram na Campus Party nos dois estados — 4 mil em Pernambuco e 8 mil em São Paulo.

