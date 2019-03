Campo-grandense Matheus Loubet é um dos grandes talentos de Mato Grosso do Sul

Matheus garante que a experiência no The Voice Kids foi muito positiva, abrindo várias portas em sua carreira - Foto: Divulgação

Ele é criança, mas a sua experiência na música já é de gente grande. Estamos falando de Matheus Loubet, que ficou nacionalmente conhecido quando participou da terceira temporada do reality “The Voice Kids”, exibido pela Rede Globo e que com 12 anos já vem trilhando o seu espaço no mundo da música. O campo-grandense que toca piano profissionalmente desde o cinco anos começou a cantar com seis anos, mas seu pai garante que a experiência do jovem com a música vem desde muito antes, quando sua mãe colocava músicas para Matheus escutar dentro de sua barriga.

Baseado em sua convivência com a música, Matheus conta um pouco sobre sua experiência antes de participar do reality que o revelou nacionalmente: “Eu participava de alguns festivais no Centro de Tradições Gaúchas da Capital, fazia algumas apresentações de canto na minha escola. Sempre gostei de cantar, mas a minha vontade de ser cantor vem desde os dez anos”, diz o jovem.

Matheus garante que a experiência no The Voice Kids foi muito positiva, abrindo várias portas em sua carreira, como o contrato com a gravadora de Rick Bonadio, eminência da música que já revelou e produziu vários nomes de sucesso como Mamonas Assassinas, CPM 22, Rouge, Los Hermanos, Charlie Brow Jr., NX Zero, Kell Smith entre outros artistas, além de fazer shows por toda a cidade. “Está sendo uma experiência muito boa para mim, estou fazendo o que eu realmente gosto”, diz.

Apesar da grande concorrência, o jovem que é fã de músicas clássicas, mas se inspira em grandes artistas pop como Michael Jackson e Britney Spears, não se assusta e considera possível viver de música no Estado. “Eu sou confiante em relação a minha música, detesto desistir. Se eu continuar firme não tenho dúvidas que as coisas irão acontecer”, afirma o cantor que lançou no mês passado o primeiro videoclipe de seu EP, “Imaginar”, que com uma temática bem colorida, já está disponível em todas as plataformas digitais e com uma boa aceitação do publico.

No dia de sua eliminação do programa, Matheus se tornou um porta voz de muitas crianças ao fazer um desabafo que chamou atenção dos espectadores sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter: falou abertamente sobre o bullying que sofreu. Segundo ele o desabafo foi o reflexo de algo que estava passando naquele momento e precisava colocar para fora, mas que hoje já superou. “Nunca 100% das pessoas vão gostar de você. Sempre terá alguém que irá fazer um comentário maldoso, e por ser algo que eu estava passando naquele momento precisava falar. Hoje eu não ligo mais, já superei”, diz o pequeno artista que hoje é reconhecido em sua escola e tira fotos com os colegas sempre que solicitado.

Matheus planeja fazer muitas apresentações e para isto vem trabalhando nos detalhes de seu novo show, contando com uma setlist com pouco mais de 20 músicas. “No show vou cantar as músicas do meu EP, mas o repertório vai contar com músicas de outros artistas que eu gosto e que eu selecionei com a ajuda do meu pai”, afirma.

Para este ano Matheus está determinado e pretende continuar firme na divulgação de suas músicas, fazendo shows e quem sabe até gravar um novo EP. “Fazer música é o que eu quero para a minha vida e eu vou continuar - por mais que seja difícil - eu sei que vai valer muito à pena”, finaliza.

O telefone para contratar Matheus Loubet é: (67) 9 8145-3110. Para mais informações segui-lo nas redes sociais:

Twitter: @matheusmploubet

Instagram: @matheusmploubet

Facebook: @matheusloubetoficial