Campo-grandense Mamão vence prova de resistência e é líder da semana no BBB

Após ficar quase 13h em uma prova de resistência, o advogado Ilmar Fonseca se tornou o líder da semana no Big Brother Brasil 2017. Os participantes desistiram da prova durante a madrugada e manhã desta quinta-feira (24), restando apenas Mamão e Marcos.

Já o amigo desistiu da prova após fazer três pedidos a Mamão: que ele cuidasse da Emilly até o final do programa, nunca deixe faltar nada ao filho Igor, e que não abandonasse a amizade dos dois.



Nesta terceira vez como líder da semana, Mamão deve indicar Daniel para o paredão. Ilmar comentou a indicação com Marcos, justificando que o brother “não teve fibra” por ter desistido muito fácil da prova. Daniel foi um dos primeiros a desistir.



Ilmar também confessou que crê na final com Marcos e Emilly."Você também não vai sair antes de mim. Vamos sair juntos, nós três. O Cosmos está ajudando a gente e aí o público decide", disse Mamão.

Desta vez, a eliminação do paredão ocorrerá na segunda-feira (27), por conta do jogo da seleção brasileira na terça-feira.



Além desta alteração, com as três semanas para a final do BBB 17 agora o paredão de cada semana será duplo. Apenas três participantes ficarão para a disputa do prêmio no último dia do programa.



