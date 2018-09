Campo-grandense do Atitude 67 invade palco do Prêmio Multishow e tasca beijo em Anitta

Anitta foi surpreendida com um beijo de Leandro Martins, integrante da banda Atitude 67, no Prêmio Multishow, nesta terça-feira, 25 de setembro de 2018 8 FOTOS INICIAR O SLIDESHOW Anitta foi surpreendida com um beijo de Leandro Martins, integrante da ba - Divulgação

Recém-separada de Thiago Magalhães, Anitta protagonizou um momento inusitado durante o Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira (25).

A cantora estava ao lado de Tatá Werneck entregando um prêmio para Luan Santana, quando recebeu o recado que precisavam dar uma enroladinha a mais no palco. Então, Anitta comentou que não apareceu ninguém para dar um beijo nela durante uma brincadeira.



Durante o discurso de premiação de Luan Santana no prêmio de Melhor Cantor, Leandro invadiu o palco e pediu um beijo da apresentadora que até tentou esquivar, mas no fim acabou cedendo.

Segundos depois, o campo-grandense Leandro Martins, do grupo Atitude 67 subiu ao palco. “Rapaz, estão me falando que estão precisando de alguém de atitude aqui. Eu sou do Atitude 67, A Anitta está precisando de um beijo...”.

Ao coro de “beija, beija”, a cantora cedeu ao pedido de Leandro e os dois protagonizaram o maior beijão.

“Nós não levamos o prêmio hoje, mas a felicidade de estar aqui e participar... e agora levei o prêmio, né?”, finalizou o músico do Atitude 67, que concorria ao prêmio Fiat Argo Experimente, mas não venceu.

Prêmio Multishow 2018: confira os vencedores

Voto popular:

Melhor grupo: Rouge

Melhor dupla: Jorge e Mateus

Melhor cantor: Luan Santana

Melhor cantora: Ivete Sangalo

Melhor show: Marília Mendonça

Fiat Argo Experimente: Hungria Hip Hop

Melhor música: “Pesadão"– Iza part. Marcelo Falcão

Música chiclete: "Vai Malandra" – Anitta

Melhor Cover Web: Day – Cover: “Ao Vivo e a Cores”

Melhor clipe TVZ: "Vai Malandra" – Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins

Superjúri

Melhor Disco: Anelis Assumpção - 'Taurina'

Canção do Ano: Baco Exu do Blues - 'Te Amo Disgraça'

Artista Revelação: Baco Exu do Blues