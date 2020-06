Campo Grande terá city tour virtual no dia 17 de junho para incentivar o turismo

No momento de confinamento criado pelo coronavírus, um site virtual elaborado por um guia de turismo do Rio de Janeiro promete mostrar as belezas de várias capitais do País pela internet. A idéia é do site Turismo Virtual no brasil, que faz passeios turísticos e históricos no País

No dia 17 de junho será a vez de Campo grande entrar no city tour virtual que permitirá que a partir das 18 horas, as pessoas entrem no www.citytouremcampogrande.com.br e conheçam mais sobre a capital do Mato Grosso do Sul.

No passeio virtual, a saída acontece da casa do internauta e permite conhecer a cultura e a história da Cidade Morena (apelido carinhoso de Campo Grande). Revelando como a capital tem conseguido conciliar crescimento e desenvolvimento com qualidade de vida.