Campo Grande quer se tornar destino alternativo de carnaval

A expectativa é que mais de 200 mil pessoas prestigiem a festa - Foto: Luciano Muta

Turistas e moradores de Mato Grosso do Sul poderão aproveitar o primeiro feriado do ano em grande estilo. A Black Week Carnaval, uma campanha desenvolvida pela Prefeitura de Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR) e pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), reúne parceiros da capital sul-mato-grossense para levar entretenimento e lazer ao público.

Este ano, o tema da festa será “Carnaval Capital 40 anos”, em comemoração aos 40 anos de separação dos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e contará com desfiles, blocos, shows e camarotes exclusivos. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas prestigiem a festa.

“Muitas vezes, o público decide na última hora o que vai fazer. Nosso maior objetivo é trazer esse público para Campo Grande, principalmente moradores do interior do Estado. Assim, tornamos a cidade um destino alternativo às tradicionais festas que acontecem no litoral brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro e Salvador”, comenta o gerente geral do Deville Prime Campo Grande, Marcelo Mesquita.

