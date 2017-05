Campo Grande e Dourados recebem Circuito Brahma Sertanejo

Hoje (12) e no domingo (14), os cervejeiros de Campo Grande estão convidados à experimentar os produtos da Cervejaria Brahma (Brahma Zero, Família Brahma Extra e Brahma Chopp) no Beer Truck Brahma estacionado na Av. Afonso Pena em frente ao Café Mostarda, tradicional ponto de encontro da Capital. A ação, animada por um DJ sertanejo, faz parte do Circuito Brahma Sertanejo e é um “esquenta” para a Expoagro Dourados que começou hoje (12), e vai até o próximo dia 21 de maio.

Na capital, o horário de atendimento do Beer Truck será a partir das 20h até as 02h nesta sexta-feira e no domingo (14), a partir das 18h até as 00h. Para cada três long necks consumidas, a um preço especial, a pessoa ganha um copo personalizado do Circuito Brahma Sertanejo.

Expoagro Dourados

A feira traz na sua programação shows sertanejos e a Brahma é uma grande incentivadora do estilo musical e acompanha festas pelo Brasil, valorizando a cultura de cada região.

No próximo fim de semana o Beer Truck chega a Dourados nos dias 19 e 20 de maio e vai acompanhar o show da dupla Henrique e Diego, que começou a carreira em Campo Grande e hoje desponta no circuito nacional da música sertaneja. Além do show da dupla Munhoz e Mariano que acontecerá no dia 19.

Maio Amarelo

É importante ressaltar que para o happy hour ficar melhor ainda você precisa voltar pra casa com segurança. Portanto, a organização da ação aconselha a definir entre os amigos quem será o motorista da rodada. “Nunca é demais lembrar que se beber, não dirija”, diz Maurício Landi, gerente de Marketing Regional da Cervejaria Brahma.

