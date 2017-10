Campeonato de Sinuca agita final de semana na Estação Rodoviária

O termo sinuca é usado popularmente no Brasil, no entanto, em sua origem, o termo é um abrasileiramento do termo inglês "snooker" - Divulgação

Promover a confraternização e proporcionar momentos de lazer entre os frequentadores do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste (Antiga Rodoviária) e aficionados por sinuca na Capital. Com esse objetivo, o Coimbra Bilhar promove neste fim de semana um campeonato nacional de sinuca, com desafios de esportistas premiados.

O evento começou na sexta-feira (20) e termina neste domingo (22), quando acontecerá a final da disputa, sempre a partir das 22h. Os quatro primeiros colocados serão premiados com prêmios que variam de R$ 2 mil a R$ 200 reais.

Segundo o proprietário e organizador do evento, Dino Coimbra, o projeto do torneio é acalentado há tempos, mas agora se realizou com a vinda de um esportista reconhecido nacionalmente.

“Convidamos o Baianinho de Mauá, um dos melhores jogadores brasileiros da modalidade. E ele veio nos prestigiar e abrilhantar a disputa, tanto que participará de três desafios com os melhores competidores aqui do nosso Estado”, argumenta.

No primeiro dia, cerca de 350 pessoas participaram do evento. “Sou comerciante na região há 17 anos e resolvi investir no espaço de bilhar para diversificar as opções de locais que oferecem a disputa do jogo. Estou satisfeito com o resultado e com a movimentação aqui na rodoviária”, acrescenta Coimbra

Sobre o esporte - Sinuca é um jogo de mesa, taco e bolas praticado no Brasil e constitui uma variante do pool, um jogo de mesa inventado em 1875, na Grã-Bretanha. Na competição, dois adversários tentam colocar em um dos seis buracos da mesa as bolas coloridas (não brancas) na sequência definida pelas regras. Pode ser jogado individualmente ou em dupla. Numa mesa de 2,84 m X 1,42 m (medida brasileira), são colocadas oito bolas, com pontuação de 1 (vermelha) a 7 (preta) mais a bola branca.

O termo sinuca é usado popularmente no Brasil, no entanto, em sua origem, o termo é um abrasileiramento do termo inglês "snooker". Em território nacional passou por adaptações nas regras ou ainda outras denominações como: Mata-mata, Bola 8, Bola 9, Vida, Fuca e 21, por exemplo. Conheça mais sobre as regras no link: http://www.fpsb.com.br/regras.php?regra=3