Caminhada Ecológica promete aventura e sintonia com a natureza neste sábado

Aventura e diversão em perfeita sintonia com a natureza e em meio a um cenário paradisíaco. É o que promete a Caminhada Ecológica, que ocorrerá neste sábado, dia 7 de outubro, em Campo Grande. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) é uma das parceiras da ação.

A caminhada de 7,5 km tem saída e chegada no Rancho Santa Maria, local repleto de natureza e arte, já que no local funciona o ateliê do artista plástico Cleir, um dos realizadores do evento.

“Estamos felizes em participar dessa iniciativa, temos aqui um local privilegiado e poder dividir isso com as pessoas em uma atividade saudável e integrada à natureza é muito positiva”, avalia Cleir.

A caminhada inicia às 7h e no local será servido café da manhã aos participantes e haverá ainda distribuição de mudas de árvores. O valor da adesão ao passeio é de R$ 20 que dá direito ao café da manhã, água nos pontos de apoio e camiseta da caminhada.

Durante a aventura, os participantes serão guiados por profissional e passarão por cenários onde a natureza tem beleza incrível e preservada. Após o evento, o local ficará disponível para quem quiser passar o dia relaxando em meio à natureza, com serviço de bar e almoço regional servidos à parte.

Mais informações pelo: (67) 99948-0208.

