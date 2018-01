Camarote Bar Brahma São Paulo anuncia tema para o Carnaval 2018

Para homenagear os "70 anos de Bar Brahma", camarote já tem Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Alceu Valença entre as atrações confirmadas - Divulgação

O Bar Brahma, localizado na famosa esquina da Avenida Ipiranga com a São João, em São Paulo, ultrapassou as fronteiras da botecagem e se tornou ícone da cena paulistana. Para homenagear o bar, em atividade desde 1948, o Camarote Bar Brahma leva esta comemoração de 70 anos como tema para a edição 2018 do melhor espaço do Sambódromo do Anhembi no Carnaval deste ano na capital paulista.

"O Bar Brahma tem uma história muito rica que se mistura com a cultura da cidade e, em especial, com a revitalização do centro de São Paulo. O estabelecimento já foi ponto de encontro de políticos, artistas e intelectuais nas décadas de 50 e 60, e hoje é também sinônimo de tradição para quem busca um excelente atendimento. Não tinha jeito melhor de homenagear esta história a não ser no Carnaval de São Paulo, a maior festa do ano", comenta Caire Aoás, diretor do Camarote Bar Brahma.

Para este ano, o Camarote Bar Brahma espera receber 18 mil foliões no total, que podem contar com uma programação especial nos três dias de Carnaval. Com o tradicional conforto e segurança oferecidos pelo Camarote Bar Brahma, além de vista privilegiada para o Sambódromo, as celebridades, convidados, clientes e vips poderão curtir shows no grande palco montado dentro do Camarote com atrações de grande repercussão no circuito nacional, além dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. A programação musical do espaço conta, no palco principal, com Zeca Pagodinho e Gilberto Gil na sexta, 09/02; Zeca Pagodinho no sábado, 10/02; Alceu Valença e Saulo, na sexta, 16/02; e Ivo Mareilles no segundo palco todos os dias. Ao todo, a festa terá mais de 12 horas de duração e contará com shows e DJs para manter a energia dos convidados até amanhecer.

O serviço de all inclusive oferecerá uma ampla variedade de opções de comidas e bebidas (Chopp Brahma, água, refrigerantes, vodka e whisky premium), dispostas em ilhas e praças de alimentação assinadas por marcas e restaurantes renomados. O cardápio completo da praça de alimentação e do jantar prévio oferecido no receptivo será divulgado mais próximo ao evento. Como nos anos anteriores, o espaço oferece uma equipe de massagistas (relax express) durante todas as noites no Camarote para manter a energia dos foliões.

Outro grande diferencial é o serviço do receptivo, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, onde os foliões poderão entrar no clima de festa com um jantar, profissionais de beleza para arrumarem os últimos detalhes e um estande de customização para deixar a camiseta do Camarote Bar Brahma com o estilo que desejarem. Como mais uma opção de conforto e comodidade, os convidados podem estacionar seus veículos nesta área e irem e voltarem do evento com o traslado da organização do Camarote, os únicos com acesso ao Sambódromo, com saídas a partir das 21h e retorno até as 07h.

O espaço é realizado pela Diverti Eventos, que preza o conceito de promover eventos exclusivos, que reúnem em um mesmo ambiente serviço all inclusive e shows, além de uma vista privilegiada para os desfiles/ blocos, em grande estilo.

SERVIÇO

Camarote Bar Brahma São Paulo 2016

Realização: Diverti Eventos

Datas: 09,10 e 16 de fevereiro de 2016

Horário: a partir das 21h

Local: Sambódromo do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana) - Setor J Portão 28

Capacidade do camarote: 6 mil pessoas por dia / 18 mil para os três dias do Carnaval de São Paulo, entre

clientes, celebridades e convidados vips

Valores: Os valores variam entre R$490,00 e R$1.490,00, entre os setores Brahma, Platinum e VIP, com alteração de preço de acordo com virada de lote

Garanta o seu lugar: Venda no site www.totalacesso.com.br

Forma de pagamento: todos os cartões de crédito em até 06x sem juros

Telefone: (11) 3031-6156

Empresas e Grupos: (11) 3031-6156 ou comercial@divertieventos.com.br

Receptivo

Datas: 09, 10 e 16 de fevereiro

Horário: das 18h às 24h

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo (Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme) – Estacionamento terceirizado pago pelo cliente. Valores de 12h: carros R$45,00, moto R$22,00, van R$65,00 e ônibus R$90,00

• Retirada do Kit Folião: camiseta oficial (uso obrigatório durante todo o evento), pulseira e ingresso magnético;

• Jantar finger food, Chopp Brahma, água, refrigerante, vodka e wisky premium;

• Customização de camisetas;

• Espaço Beauty Express (das 21h às 6h30)

• Translado: Receptivo – Camarote Bar Brahma – Receptivo (saídas do receptivo a partir das 21h; retorno do Camarote até as 7h)

• Café da manhã (das 3h às 7h)

Observações:

1. O folião que já estiver de posse do seu kit de acesso poderá ir direto para o Camarote no Sambódromo, caso não queira passar no receptivo ou usar o traslado.

2. Carros particulares e táxis que não estejam credenciados para trabalharem no Sambódromo no Carnaval não poderão acessar a entrada do Camarote, nem para embarque/ desembarque.

3. O estacionamento tanto no Receptivo como para os foliões que optarem por irem direto para o Sambódromo é pago e não está incluso no ingresso do Camarote Brahma SP.

Informações importantes:

- É terminantemente proibida a entrada de menores de 18 anos, mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis;

- Somente as companhias de táxi credenciadas oferecerão acesso ao portão de entrada do Camarote Bar Brahma, na Av. Olavo Fontoura, Portão 27. Nenhum outro veículo está autorizado a realizar o percurso;

- A partir da 00h, o serviço de receptivo estará fechado e será reaberto a partir das 04h, iniciando o serviço do café da manhã.