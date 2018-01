Calendário 2018 terá 11 feriados prolongados

Quando vira o calendário, a maioria dos brasileiros já sai em disparada para contar os feriados à vista e, claro, as oportunidades de viagens que o ano novo trará, nas emendas prolongadas - Foto: Fernanda Martins

Carnaval e Páscoa serão os primeiros feriados de 2018, depois da virada do ano

Quando vira o calendário, a maioria dos brasileiros já sai em disparada para contar os feriados à vista e, claro, as oportunidades de viagens que o ano novo trará, nas emendas prolongadas. Em 2018, dos 11 feriados nacionais, 10 deles serão prolongados, permitindo emendar com o início ou o final da semana.

De olho no comportamento dos brasileiros em realizar diversas viagens em finais de semana e feriados ao longo do ano, além da tradicional viagem de 1 semana de férias, a agência CVC, a maior do setor, inicia o ano lançando seu tarifário para os 10 Feriados de 2018, para destinos nacionais e internacionais.

A novidade também está em linha com o aquecimento da demanda típica nesta época do ano, afinal quando os brasileiros retornam de suas viagens costuma, naturalmente, a sonhar com o próximo destino. Os dados da pesquisa “Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagens”, realizada em novembro pelo Ministério do Turismo e a Fundação Getúlio Vargas, também são favoráveis ao setor de viagens: 27% dos brasileirosmanifestaram intenção de viajar entre dezembro e maio de 2018, sendo o melhor resultado do ano passado.

Diferentemente de 2017, a maioria dos feriados está concentrada no 2° semestre do ano, com mais possibilidades de emendas. Confira:

Fevereiro: Carnaval – 4 dias, de 10 a 14/02

Abril: Páscoa – 3 dias, de 30/03 a 01/04

Abril: Tiradentes – sem possibilidade de emenda. Cairá em um sábado

Maio: Dia do Trabalho – 4 dias, de 28/04 a 01/05

Junho: Corpus Christi – 4 dias, de 31/05 a 03/06

Setembro: Independência – 3 dias, de 07 a 09/09

Outubro: Dia das Crianças/Nossa Senhora Aparecida – 3 dias, de 12 a 14/10, com a possibilidade de emendar com o Dia dos Professores e viajar na “semana do saco cheio” com retorno máximo no dia 21/10

Novembro: Finados – 3 dias, de 02/11 a 04/11

Novembro: Proclamação da República – 4 dias, de 15 a 18/11, com a possibilidade de emendar com o feriado da Consciência Negra, em cidades onde o feriado é decretado (20/11)

Dezembro: Natal – 4 dias, de 22 a 25/12

Dezembro: Réveillon – 4 dias, de 29/12 a 01/01/2019

O Calendário de Feriados 2018 começa com o Carnaval, feriadão com 5 dias de folga, com opção de embarque já na sexta-feira 10 de fevereiro. Os destinos mais procurados pelos foliões são Salvador (a partir de R$ 2.768 por pessoa) e Recife/Olinda (por R$ 2.278), já incluindo passagens aéreas (saindo de SP), quatro diárias de hospedagem com café da manhã em apartamento duplo e traslados.

A CVC também oferece possibilidades do consumidor reservar somente diárias de hospedagens e viajar com o próprio carro, para percorrer cidades com mais liberdade e à sua maneira. As diárias de hospedagens reservadas com a CVC durante o Carnaval no Rio de Janeiro, por exemplo, saem por R$ 204,82 por pessoa. Caso o cliente queira deixar o carro em casa, pode alugar um veículo na CVC, com diárias a R$ 140,50, já incluindo seguros e Km livre (preço por dia, para contratação de pacote de 4 diárias).

Já para quem prefere curtir a folia em alto mar, a operadora também oferece pacotes de cruzeiros rumo ao litoral sul brasileiro por a partir de R$ 2.067, por pessoa em cabine interna com sistema tudo incluído.

Na CVC, as viagens podem ser formatadas de acordo com as preferências de cada cliente, com parcelamento em até 10x sem juros, no boleto bancário ou cartão de crédito. Mais informações: www.cvc.com.br.

CONFIRA OUTRAS SUGESTÕES DE PACOTES:

Os valores consideram saídas de São Paulo e os preços estão sujeitos a alterações em prévio aviso.Para consultar preços com saídas de outras regiões e datas, favor solicitar à assessoria de imprensa.

FERIADO DO CARNAVAL

Porto Seguro

Saída: 10 de fevereiro

Duração: 5 dias e 4 noites

A partir de R$ 1.798 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 167,80, em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, traslado, 4 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Fênix e passeios pela cidade

Gramado

Saída: 10 de fevereiro

Duração: 5 dias e 3 noites

A partir de R$ 1.148 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 114,80, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Pacote Rodoviário, 3 noites de hospedagem com café da manhã na Pousada Casa Rosa Rota Sul e passeios em Canela, Gramado, Bento Gonçalves e Garibaldi

Rio de Janeiro

Saída: 10 de fevereiro

Duração: 5 dias e 4 noites

A partir de R$ 1.308 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 130,80, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, 4 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Windsor Guanabara

Punta Cana

Saída: 11 de fevereiro

Duração: 8 dias e 7 noites

A partir de R$ 6.582,20 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 658,20, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, traslados e 7 noites de hospedagem em sistema all inclusive no The Royal Suítes Turquesa

FERIADO DA PÁSCOA

Foz do Iguaçu

Saída: 30 de março

Duração: 4 dias e 3 noites

A partir de R$ 1.458 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 145,80,em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, 3 noites de hospedagem com café da manhã no Mirante Hotel Foz do Iguaçu e passeios aos principais pontos da cidade

Natal

Saída: 29 de março

Duração: 6 dias e 5 noites

A partir de R$ 1.568 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 156,80, em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, traslado, 5 noites de hospedagem com café da manhã no Residence Praia Hotel e passeios pela cidade

Fortaleza

Saída: 29 de março

Duração: 4 dias e 3 noites

A partir de R$ 1.638 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 163,80, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, traslado, 3 noites de hospedagem com café da manhã no Alpha Praia Hotel e passeios pela cidade

Santiago

Saída: 29 de março

Duração: 4 dias e 3 noites

A partir de R$ 1.886 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 188,60, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, traslado, 3 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Principado de Asturias

Buenos Aires

Saída: 29 de março

Duração: 4 dias e 3 noites

A partir de R$ 1.886 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 188,60, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta, traslado, 3 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Duomi Plaza

FERIADO DO DIA 1° DE MAIO

Cidades Históricas

Saída: 27 de abril

Duração: 5 dias e 3 noites

A partir de R$ 998 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 99,80, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Pacote rodoviário, 3 noites de hospedagem com café da manhã no Royal Center Hotel e passeios aos principais pontos turísticos da cidade

Balneário Camboriú

Saída: 29 de abril

Duração: 5 dias e 4 noites

A partir de R$ 888 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 88,80, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea, 4 noites de hospedagem com café da manhã no Ryan Hotel e passeios aos principais pontos turísticos da cidade

Jericoacoara

Saída: 28 de abril

Duração: 5 dias e 4 noites

A partir de R$ 2.068 por pessoa – em 10x sem juros de R$ 206,80, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea, traslados e 4 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Jeri