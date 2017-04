Café Literário do Sesc terá lançamento de livro infantil no dia 25

Dia 25 de abril, terça-feira, tem Café Literário com a escritora Elizabeth Fonseca no Sesc Morada dos Baís, com lançamento de livro de poesias infantil "No jardim da poesia". A ação é aberta ao público e terá início às 19 horas.

Nesta obra Elizabeth faz um retrato de sua infância e seus encantos, transmitindo experiências e passando conhecimentos diversos para as crianças de hoje. Valoriza as etapas da vida, despertando momentos mágicos para o seu tempo e ensinando amar e respeitar os bichos, a natureza e os amiguinhos.



Durante o evento, haverá um momento especial, com declamação de poesias do livro feita por crianças.

Sobre a autora – Elizabeth é formada em Ciências Contábeis pela FUCMT, atual UCDB, em 1985, e Pós-Graduada em Literatura e Língua Portuguesa Contemporânea pela UCDB em Campo Grande. Formou-se em Declamação pelo Curso Arte de Dizer Maria Sabina, em 1997. Criou o Curso Arte de Dizer Castro Alves e, desde então, ensina a arte de declamar e realiza recitais anualmente com seus alunos. É membro da União Brasileira de Escritores – UBE-MS. Tomou posse na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras em 2012.



Todos os anos, os recitais apresentados com seus alunos, sempre homenageiam grandes poetas nacionais e internacionais. Sua biografia completa pode ser consultada no site http://www.elizabethfonseca.com.br/



Sobre o Café Literário – O Café Literário oferece ao escritor espaço para apresentar suas construções de aproximar o público da literatura, um espaço de manifestação da expressão literária, que tem como objetivo divulgar e incentivar a produção literária regional em suas diversas expressões ou gêneros. Ainda na mesma linha atua diretamente para formar leitores e fomentar a produção artístico cultural no âmbito da linguagem literária.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações 3311-4300. A programação pode ser consultada no site do Sesc MS www.sesc.ms

