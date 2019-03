Bruno e Marrone lançam música com Jorge e Mateus

No segundo semestre a Universal Music lança a segundo EP de Stúdio Bar no mesmo formato, com faixas inéditas e releituras - Foto: Divulgação

Comemorando 25 anos do primeiro CD da dupla, Bruno e Marrone além de se arriscarem no primeiro trabalho completamente em espanhol, com direito a música em ritmo de reggaeton, “La Película de Una Vida”, também voltam às origens no EP “Bruno e Marrone Studio Bar”, com sete canções inéditas e três regravações. Como na canção “Surto de Amor”, lançada originalmente em 1994, mas repaginada com Jorge e Mateus.

A dupla cantou durante dez anos em bares antes de gravar o primeiro álbum. A ideia de trazer as regravações é uma maneira de resgatar o repertório de Bruno e Marrone e, ao mesmo tempo, mostrar para aos novos amantes da música sertaneja faixas inéditas.

No segundo semestre a Universal Music lança a segundo EP de Stúdio Bar no mesmo formato, com faixas inéditas e releituras. “Celebrar nossas conquistas é algo que queremos fazer sempre, nada melhor que esta celebração seja feita com nossa paixão: a música”, conclui Bruno.